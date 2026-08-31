Rajendra Dawadi, director de una escuela en Nepal salvó a unos 900 alumnos

Rajendra Dawadi, director de la escuela secundaria Tribhuvan en el distrito de Dhading, en Nepal, coordinó una evacuación de emergencia que logró poner a salvo la vida de aproximadamente 900 estudiantes y miembros del personal docente ante una inminente inundación repentina.

¿Cómo fue que Rajendra Dawadi logró la evacuación de los alumnos?

De acuerdo con lo relatado por el director, la jornada transcurría con normalidad en el plantel escolar cuando Dawadi recibió una llamada telefónica urgente de un conocido ubicado río arriba. Su contacto le advirtió que un desbordamiento masivo provocó un torrente de agua y lodo que avanzaba rápidamente hacia la zona habitada.

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Consciente del peligro inminente, el director activó las alarmas de la escuela e instruyó a los profesores para desocupar los salones de inmediato. En cuestión de minutos, los docentes y directivos guiaron a cerca de 900 alumnos fuera del perímetro escolar hacia una colina cercana.

La prioridad fue trasladar a los estudiantes más pequeños y coordinar una marcha ordenada en ascenso, evitando el pánico generalizado mientras los ríos cercanos comenzaban a salirse de su cauce. Pocos minutos después de terminar la evacuación, la masa de agua y escombros impactó contra las instalaciones de la escuela, colapsando la estructura.

His friend from upstream who called him to warn him about the flash floods and his quick thinking and decisive leadership saved the lives of everyone. He basically saved a generation of Nepalese 🙏 pic.twitter.com/hhVrl3Si3K — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) August 29, 2026

A pesar de la pérdida total de la infraestructura educativa, la rápida toma de decisiones de Rajendra Dawadi evitó lo que pudo haber sido una tragedia mortal, logrando un saldo blanco entre el alumnado y personal escolar.

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