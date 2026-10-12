Rusia no confirma tregua energética anunciada por Trump en Ucrania; Kremlin exige una paz duradera

El Kremlin evitó confirmar que Rusia haya aceptado la tregua energética en Ucrania anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que Moscú busca un acuerdo de paz duradero en lugar de una suspensión temporal de las hostilidades.

Durante su conferencia de prensa telefónica, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que los contactos diplomáticos continúan, pero no ofreció detalles sobre un posible entendimiento para detener los ataques contra la infraestructura energética.

"Continúan los contactos, en cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta", declaró el funcionario.

¿Qué dijo Rusia sobre la tregua energética anunciada por Trump?

Peskov recordó la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, frente a las propuestas de alto el fuego y aseguró que el objetivo de Moscú es alcanzar una solución definitiva al conflicto.

"Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello", sostuvo el portavoz.

Asimismo, afirmó que Rusia busca medidas que permitan avanzar hacia un acuerdo de paz y expresó el agradecimiento del Kremlin a Washington por sus esfuerzos diplomáticos.

Noticia Destacada Petrolero se incendia frente a Sochi tras presunto ataque con drones ucranianos en el mar Negro

Sin embargo, el Gobierno ruso no confirmó su participación en la tregua energética anunciada por Trump, por lo que permanece sin aclararse si existe un acuerdo entre ambas partes.

Rusia rechaza tregua de 60 días solicitada por Zelenski

Las declaraciones del Kremlin también respondieron a la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de establecer un alto sl fuego de 60 días para permitir la celebración de elecciones.

Peskov señaló que Putin estaría dispuesto a ordenar la suspensión de ataques contra Ucrania durante la jornada electoral, en caso de que Kiev decidiera organizar los comicios.

No obstante, esta posibilidad no representa la aceptación de una tregua general durante los 60 días solicitados por el mandatario ucraniano.

Lavrov acusa a Ucrania de buscar tiempo para rearmarse

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó conceder una pausa prolongada en las operaciones militares.

🇷🇺🇺🇦 Serguéi Lavrov: Zelenski busca una tregua para rearmarse con suministros europeos El canciller ruso afirmó que el jefe del régimen de Kiev intenta ganar tiempo para recomponer sus fuerzas y recibir nuevas armas del Occidente colectivo. "No creo que merezca una tregua", declaró Lavrov tras reunirse con su homólogo libanés, Youssef Rajji. Lavrov señaló que Zelenski planteó celebrar elecciones presidenciales si recibía dos meses de pausa, un período que Europa aprovecharía para abastecer de armamento a las fuerzas del régimen de Kiev. El portavoz presidencial Dmitri Peskov precisó que Vladímir Putin podría ordenar no atacar territorio ucraniano únicamente el día de unas posibles elecciones, no durante una suspensión prolongada de las operaciones. — El Ojo (@ElOjoEn) October 12, 2026

El funcionario sostuvo que Ucrania podría aprovechar ese periodo para reorganizar sus fuerzas y recibir más armamento de sus aliados europeos, una acusación que forma parte de la postura del Gobierno ruso.

Lavrov también cuestionó las garantías que pudieran acompañar un eventual acuerdo temporal de alto el fuego.

Las declaraciones de ambos funcionarios reflejan que Rusia mantiene sus reservas sobre las propuestas de tregua, mientras continúan los contactos diplomáticos para buscar una salida a la guerra en Ucrania.

IO