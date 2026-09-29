Estonia acusa a Rusia de ordenar sabotaje contra empresa de defensa Milrem Robotics; Moscú rechaza señalamientos

El Gobierno de Estonia acusó este martes 29 de septiembre a los servicios especiales de la Federación Rusa de haber encargado el incendio provocado contra un edificio utilizado por la empresa de defensa Milrem Robotics, ocurrido durante la noche del pasado 15 de agosto en Tallin.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, aseguró que esa conclusión se deriva de información recopilada y evaluada por el Servicio de Seguridad Interna de Estonia. El mandatario calificó el hecho como un acto de sabotaje y afirmó que forma parte de una campaña más amplia atribuida a Rusia en territorio europeo.

Moscú rechazó la acusación. De acuerdo con el texto de referencia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó los señalamientos como “infundados” e “irreales” y sostuvo que Rusia no los considera creíbles.

¿Qué ocurrió en las instalaciones de Milrem Robotics?

El incendio se registró durante la madrugada del 15 de agosto en un inmueble ubicado en el distrito de Lasnamäe, Tallin, utilizado por Milrem Robotics, fabricante estonio de sistemas terrestres no tripulados.

Los servicios de emergencia lograron controlar rápidamente el fuego y no se reportaron personas lesionadas ni vidas en riesgo. La empresa participa en proyectos de defensa y suministra, junto con países de la Unión Europea, vehículos terrestres no tripulados THeMIS a Ucrania.

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La investigación penal continúa abierta para determinar todas las circunstancias del caso.

Tres sospechosos fueron detenidos en Letonia

Las autoridades informaron que dos ciudadanos lituanos fueron detenidos en Letonia el 17 de agosto y una tercera persona fue capturada al día siguiente.

Durante los registros realizados en propiedades vinculadas con los sospechosos, agentes letones aseguraron dispositivos de almacenamiento de información y objetos que presuntamente pudieron utilizarse para provocar el incendio.

Los tres sospechosos fueron posteriormente extraditados a Estonia entre el 17 y 18 de septiembre y permanecen bajo custodia.

Estonia advierte sobre nuevos intentos de sabotaje

El director general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, Margo Palloson, advirtió que persiste el riesgo de nuevas provocaciones y operaciones de sabotaje.

La agencia sostiene que los servicios de inteligencia rusos continúan con intentos de reclutamiento en Europa, particularmente mediante personas utilizadas para operaciones específicas.

The arson attack against Milrem Robotics was ordered by Russian special services.



This is part of Russia’s broader campaign across Europe to intimidate us and weaken our support for Ukraine. It will not work.



Our response will be the opposite: stronger security at home, more… — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 29, 2026

Su informe anual 2025-2026 ya había señalado que Rusia emplea campañas en redes sociales para captar colaboradores destinados a actos de sabotaje.

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, afirmó que su gobierno buscará reforzar las sanciones contra Rusia y mantener el apoyo a Ucrania.

Por ahora, la atribución formal corresponde al Gobierno de Estonia y a su servicio de seguridad, mientras Rusia niega cualquier responsabilidad. La investigación penal continuará para establecer responsabilidades individuales y esclarecer cómo se organizó el ataque.

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