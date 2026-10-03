Rusia amenaza con nuevos ataques sobre Kiev y pide a extranjeros abandonar la capital de Ucrania

El gobierno de Rusia elevó este sábado la alerta en torno a Kiev al advertir que continuará con ataques contra la capital de Ucrania y otras ciudades del país.

El Ministerio de Exteriores ruso recomendó a ciudadanos extranjeros, incluidos integrantes de misiones diplomáticas, abandonar Ucrania y evitar nuevos viajes al territorio.

La advertencia fue difundida después de que un ataque aéreo dañara el Puente Norte de Kiev, una de las principales conexiones sobre el río Dniéper.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó que el impacto provocó daños en la superficie de la vialidad y en cables del sistema de trolebuses, además de obligar a suspender temporalmente el tránsito. No se reportaron personas heridas por este ataque.

El Ministerio de Exteriores ruso sostuvo que sus fuerzas continuarán realizando lo que denomina ataques de represalia contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas. Moscú responsabilizó a quienes decidan permanecer en el país pese a la advertencia por cualquier posible consecuencia.

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Ataques afectan puentes estratégicos de Kiev

El ataque contra el Puente Norte ocurrió después de varias ofensivas con drones contra otros cruces del Dniéper. Durante los días previos, el Puente Sur también fue atacado, mientras otros pasos viales de la capital registraron cierres parciales o totales.

La afectación de estas estructuras provocó importantes problemas de circulación en Kiev, debido a que los puentes conectan las zonas oriental y occidental de la ciudad.

Según reportes de las agencias Reuters y AP, los ataques recientes han generado interrupciones en una parte relevante de las rutas utilizadas diariamente por la población.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Russian jet drone hits Kyiv's North Bridge; Ukraine suspects hidden radio relays are steering Shaheds in real time



A Russian jet-powered drone hit Kyiv's North Bridge on the morning of Oct. 3, Mayor Vitali Klitschko said, injuring two people and forcing changes to… pic.twitter.com/3FkB1j1ZoA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2026

Rusia sostiene que sus operaciones buscan instalaciones militares. Ucrania, por su parte, ha denunciado una intensificación de los ataques contra infraestructura y zonas urbanas. Ambas partes mantienen versiones contrapuestas sobre los objetivos de las ofensivas y niegan atacar deliberadamente a civiles.

La advertencia rusa se produce mientras Kiev enfrenta una nueva escalada de ataques aéreos y restricciones en su infraestructura, en un contexto de preocupación por posibles nuevas ofensivas durante los próximos meses.

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