Petrolero se incendia frente a Sochi tras presunto ataque con drones ucranianos en el mar Negro

Un petrolero se incendió este martes frente a las costas de Sochi, en el mar Negro, en un incidente que medios y canales de Telegram atribuyeron a un posible ataque con drones acuáticos de Ucrania.

Las autoridades rusas confirmaron el incendio de una embarcación, pero no establecieron públicamente la causa.

La administración del territorio federal de Sirius ordenó el cierre temporal de playas y pidió a los habitantes evitar permanecer mucho tiempo en exteriores y mantener cerradas las ventanas mientras se vigilaba la calidad del aire y del agua.

Imágenes difundidas desde la zona mostraron una columna de humo negro y fuego visible desde distintos puntos de la costa.

¿Qué se sabe del petrolero incendiado cerca de Sochi?

Los canales rusos Astra y Mash identificaron al buque como AFRAMAX RIO, con bandera de Liberia.

Astra señaló que la embarcación aparece en listas ucranianas relacionadas con la denominada “flota fantasma” rusa, aunque Meduza precisó que no figura en las listas de sanciones de la Unión Europea ni de los principales aliados de Ucrania.

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Las primeras versiones apuntaron a un posible ataque con drones navales, pero esa hipótesis no había sido confirmada por las autoridades rusas al momento de los reportes.

Crece tensión por ataques contra barcos en el mar Negro

El incidente ocurrió en una jornada marcada por nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en el mar Negro.

Los nuevos episodios elevan la tensión marítima en el mar Negro, una zona clave para las exportaciones agrícolas y energéticas y cada vez más expuesta a ataques relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Dos buques fueron alcanzados por drones dentro de la zona económica exclusiva de Bulgaria. Uno de ellos se hundió y su tripulación permanecía desaparecida, mientras otro resultó incendiado.

BREAKING: Ukraine has just struck an oil tanker, which is now burning off the coast of Sochi in Russia's Krasnodar region, with a massive fire and a black smoke column rising several kilometres. https://t.co/yJZMuSy5Hv — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 6, 2026

El Gobierno búlgaro confirmó los ataques, aunque no atribuyó la responsabilidad a ninguna de las partes. Un día antes, un carguero de propiedad turca que transportaba maíz desde Ucrania también fue atacado frente a Rumania.

Dos personas murieron y otras fueron rescatadas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, responsabilizó a Rusia, mientras las autoridades rumanas confirmaron el incidente pero no establecieron oficialmente la autoría.

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