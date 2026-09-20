Moscú enfrenta su mayor ataque con drones; Rusia reporta 450 aparatos

Moscú vivió uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que las autoridades rusas reportaran una oleada de más de mil aparatos contra distintos puntos del país, incluidos 450 que se dirigían hacia la capital. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como la más grande registrada contra la ciudad y aseguró que las defensas aéreas lograron derribar los drones.

La ofensiva ocurrió durante la última jornada de las elecciones parlamentarias rusas. Sobianin sostuvo que el ataque buscaba alterar el proceso electoral, aunque Ucrania no había presentado inicialmente una declaración específica sobre esa acusación. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, posteriormente destacó el impacto de los ataques de largo alcance y afirmó que fueron alcanzadas instalaciones relacionadas con la economía rusa y su esfuerzo bélico.

Noticia Destacada Más de 172 mil participan en el simulacro nacional en Quintana Roo

Uno de los puntos afectados fue la refinería de petróleo de Moscú, donde se reportaron daños y un incendio. También se registraron afectaciones en edificios residenciales de la capital y de la región, mientras que alrededor de 400 personas, incluidos 70 menores, fueron evacuadas de un edificio de 21 pisos en el distrito de Ramenskoye, según autoridades locales.

El saldo preliminar reportado por las autoridades rusas fue de al menos dos personas fallecidas y varias heridas en la región de Moscú; Reuters informó posteriormente de una tercera víctima que murió en un hospital. Rusia señaló que en total fueron interceptados más de mil 600 drones desde el sábado, mientras que los ataques se producen en un contexto de nuevos golpes contra infraestructura energética de ambos países.