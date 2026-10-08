Gobierno de México investiga posible reclutamiento de mexicanos ligados a cárteles en Ucrania

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya analiza la posible presencia de mexicanos vinculados con grupos delictivos en el conflicto armado de Ucrania.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el tema fue presentado ante el Gabinete de Seguridad, luego de que circulara en redes sociales un video en el que una persona hace referencia a grupos como La Chapiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sheinbaum aclaró que todavía no existe certeza sobre la autenticidad de las imágenes, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes antes de establecer alguna conclusión.

Analizan cómo habrían llegado a Ucrania

La presidenta señaló que una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que los mexicanos hayan sido reclutados para participar en el conflicto bélico.

Explicó que este reclutamiento podría estar relacionado con una empresa privada involucrada en actividades vinculadas con la guerra, algún ejército o incluso una entidad gubernamental. Sin embargo, subrayó que ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

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El Gobierno de México busca determinar primero si el contenido difundido en redes sociales es auténtico y, posteriormente, establecer cómo habrían llegado estas personas a territorio ucraniano.

Sheinbaum pide esperar resultados de la investigación

La mandataria evitó confirmar que los presuntos participantes pertenezcan realmente a organizaciones criminales mexicanas y destacó que la investigación debe avanzar antes de emitir una postura definitiva.

El caso ocurre en medio de las acciones del Gabinete de Seguridad para identificar y combatir actividades relacionadas con grupos delictivos. El Gobierno de México ha señalado que las investigaciones deben sustentarse en evidencia antes de establecer responsabilidades.

Por ahora, la principal interrogante para las autoridades es determinar si los videos son reales y bajo qué circunstancias mexicanos habrían sido reclutados para participar en el conflicto de Ucrania.

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