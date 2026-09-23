Zelensky pide a Trump aplicar sanciones contra Rusia y afirma estar listo para reunirse con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió al mandatario estadounidense Donald Trump utilizar las nuevas facultades arancelarias contempladas en la legislación de sanciones contra Rusia, aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada recientemente.

Durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, Zelensky expresó su agradecimiento por la aprobación de la denominada Ley Lindsey O. Graham para Sancionar a Rusia e Irán, y señaló que espera que el gobierno estadounidense utilice las herramientas contempladas en el nuevo marco legal.

La legislación concede al presidente de Estados Unidos facultades para imponer aranceles de hasta 100 por ciento a determinados países que importen petróleo o gas ruso.

El alcance de la medida podría afectar especialmente a grandes compradores de hidrocarburos procedentes de Rusia.

El propio Trump afirmó ante la Asamblea General de la ONU que cuenta con nuevas facultades arancelarias y que podría utilizarlas si considera necesario ejercer presión para detener la guerra.

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Zelensky dice estar listo para hablar con Putin

En paralelo, Zelensky reiteró su disposición a reunirse directamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, como parte de posibles negociaciones destinadas a buscar una salida al conflicto.

El mandatario ucraniano afirmó que está dispuesto a participar incluso en un formato trilateral con Trump y Putin, y pidió avanzar con rapidez hacia cualquier mecanismo de diálogo que permita negociar el fin de la guerra.

Sus declaraciones se produjeron después de una reunión con Trump en Nueva York, en la que ambos abordaron distintas alternativas para reducir las hostilidades.

I just had a positive and productive meeting with President Trump @POTUS at UNGA. Both the U.S. and Ukraine want to see this senseless Russian war ended before winter. We discussed potential de-escalatory steps that can open up the way to diplomacy. I am grateful that in the… pic.twitter.com/Ayvsj9It3m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

Entre los temas discutidos estuvo también una posible tregua energética, mediante la cual Ucrania suspendería ataques contra refinerías e instalaciones petroleras rusas si Moscú deja de atacar infraestructura energética, eléctrica, de calefacción y suministro de agua ucraniana.

Zelensky también busca apoyo estadounidense para reforzar las defensas aéreas de Ucrania, particularmente mediante sistemas Patriot, ante la llegada del invierno y la continuidad de los ataques contra infraestructura crítica.

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