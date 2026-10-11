Hutíes de Yemen reivindican varios ataques contra el aeropuerto de Riad en Arabia Saudita

Los combatientes hutíes de Yemen reivindicaron el domingo "operaciones de gran envergadura" contra aeropuertos e infraestructuras energéticas de Arabia Saudita, con un saldo de más de 20 muertos el fin de semana.

La magnitud de los recientes ataques contra Riad es inédita desde que en 2015 el reino creó una coalición para apoyar a las fuerzas gubernamentales de Yemen, que habían entrado en guerra un año antes contra los hutíes proiraníes.

Los combatientes hutíes afirmaron el domingo haber lanzado "cuatro operaciones de gran envergadura las últimas 24 horas, utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones".

Indicaron haber tenido como objetivo el aeropuerto internacional de Riad, "en tres fases" a partir de la noche del viernes.

El sábado, un ataque causó 13 muertos y 309 heridos, según un balance provisional, y provocó la suspensión de vuelos hasta nuevo aviso, según una fuente del sector aéreo.

Un nuevo ataque el domingo contra el aeropuerto de Riad causó al menos un muerto, un ciudadano pakistaní- y 11 heridos, según la Autoridad Saudita de Aviación Civil.

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El aeropuerto de la capital, que permaneció cerrado el domingo, prolongó su cierre por 24 horas hasta las 21:00 horas de lunes, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, informó que entre domingo y lunes fueron interceptados misiles y drones lanzados por los hutíes contra el reino petrolero.

Ola de ataques

La aviación civil saudita también reportó un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en la costa este de la península, también alcanzado en la víspera.

Previamente, los hutíes habían advertido de no usar el espacio aéreo saudita ni los aeropuertos, salvo los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

Estos ataques se suman a otros ocurridos el miércoles y el jueves, también contra el aeropuerto de Riad, en los que murieron seis personas.

El bombardeo del sábado fue el más mortífero en el reino desde agosto de 2015, cuando un atentado suicida del grupo yihadista Estado Islámico (EI) causó 15 muertos.

Un vecino de la capital de 32 años, que pidió el anonimato, contó a la AFP que en el momento del ataque del sábado escuchó "un ruido muy fuerte" en el aeropuerto y la gente "empezó a correr".

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", otros "habían perdido una mano o un brazo" o corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", relató.

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Las condenas internacionales se han sucedido, desde la ONU, Israel, Rusia, la UE, Irak y Pakistán, entre otros.

"Es inaceptable", declaró el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que examinará si sus fuerzas participan en las operaciones militares contra los hutíes.

Importancia estratégica

Varias embajadas extranjeras recomendaron a sus empleados evitar este aeropuerto durante una semana, afirmó un diplomático occidental a la AFP.

El reino se dispone a acoger este mes varios eventos, como la conferencia anual sobre inversión, que atrae a dirigentes extranjeros y destacadas figuras empresariales.

Varias firmas del centro de negocios de Riad decretaron teletrabajo este domingo, dijeron varios empleados, y las escuelas de la capital impartirán clase a distancia durante una semana.

Los ataques contra el aeropuerto no son casuales, afirma Andreas Krieg, de la firma de riesgos MENA Analytica.

Esta infraestructura "tiene una importancia enorme" para el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de convertir Riad en un centro para turistas, empresas multinacionales y eventos internacionales.

"Los hutíes entienden esto", dice Krieg, para quien estos ataques repetidos infligen un importante daño económico y psicológico.

Bombardeos en Saná

En Yemen, las hostilidades continúan tras la ofensiva relámpago lanzada en septiembre por los hutíes, que tomaron el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo.

Esta semana, las fuerzas gubernamentales lanzaron una contraofensiva con el apoyo de Riad. Los hutíes informaron el domingo de dos bombardeos sauditas sobre la zona de la capital Saná, dominada por los proiraníes.

Fuentes militares del bando gubernamental indicaron el sábado a la AFP que las fuerzas yemeníes habían avanzado en torno al estrecho, aunque un alto cargo hutí afirmó que ellos siguen controlando la isla de Perim, en el corazón de esas aguas.

Este paso marítimo que conecta Asia y Europa ha cobrado importancia desde que Teherán restringe la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.