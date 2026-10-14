Donald Trump manda mensajes de pronta recuperación a papa León XIV por tumor canceroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles 14 de octubre sus deseos de pronta recuperación al papa León XIV, luego de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para la extirpación de un tumor que resultó ser un cáncer de pulmón de fase temprana.

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Fue durante una comparecencia pública que el mandatario estadounidense habló sobre el estado de salud del pontífice y envió mensajes de cariño al papa. Trump aprovechó para señalar que el pronóstico de León XIV parece positivo, además de hablar de la cercanía que sostiene con el hermano del papa de la Iglesia católica.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el estado del papa León XIV?

Durante una comparecencia pública, el presidente Donald Trump se refirió al estado de salud del pontífice de 71 años de edad, calificando la situación de delicada, pero con perspectivas favorables. "Siempre que hay cáncer es algo muy serio, pero el pronóstico parece ser bueno", afirmó el mandatario estadounidense.

🔴El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió sus mejores deseos al papa León XIV ante los reportes sobre un diagnóstico de cáncer y señaló que el pronóstico parece positivo. https://t.co/ASXrR19N8W — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

En sus declaraciones, Trump manifestó su cariño y solidaridad hacia la máxima autoridad de la Iglesia católica. Asimismo, hizo mención de la relación de cercanía que sostiene con el hermano del pontífice y su familia, destacando que mantienen afinidad con su movimiento político y señalando el afecto entre los hermanos.

¿Cuál es el diagnóstico del papa León XIV?

El reporte sobre la salud del Santo Padre se dio a conocer tras la cirugía realizada el martes 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. Los especialistas médicos llevaron a cabo una operación de aproximadamente 90 minutos mediante técnica vídeoasistida mínimamente invasiva.

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Durante la intervención se procedió a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un nódulo localizado. El estudio histológico de las muestras extraídas confirmó el diagnóstico preoperatorio de un adenocarcinoma pulmonar (cáncer de pulmón).

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