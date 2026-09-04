Sedena despliega 165 equipos antidrones en la frontera norte; descarta negociar sistema láser con EU

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte de México como parte de las acciones de vigilancia y seguridad en la zona limítrofe con Estados Unidos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó durante la conferencia matutina de este viernes 4 de septiembre, realizada en Guadalupe, Zacatecas, que esos sistemas han permitido obtener resultados en la detección y neutralización de aeronaves no tripuladas.

“Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo buenos resultados”, señaló el general.

México descarta negociar sistema láser con Estados Unidos

Trevilla Trejo aclaró que, hasta el momento, México no mantiene conversaciones con Estados Unidos para incorporar sistemas de rayo láser similares a los utilizados recientemente por fuerzas estadounidenses contra drones.

“No hemos platicado de eso. Hasta el momento, no hemos entrado en pláticas en ello”, afirmó.

El funcionario sí destacó que existe coordinación entre ambos países en materia de detección de drones y que se comparte información cuando se identifican aeronaves sospechosas cerca de la frontera.

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¿Para qué son utilizados los drones en la zona fronteriza?

De acuerdo con la información recibida por las autoridades mexicanas, varios de los aparatos detectados corresponden a drones comerciales utilizados por redes dedicadas al tráfico ilegal de migrantes.

Trevilla explicó que estos dispositivos son empleados principalmente para vigilar los movimientos de autoridades y apoyar actividades ilícitas en la franja fronteriza.

La Sedena ya había informado previamente que fuerzas estadounidenses notificaron al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de tres drones durante las noches del 25 y 26 de agosto.

Drones fueron neutralizados en territorio de Estados Unidos

La Defensa Nacional precisó que esos tres aparatos fueron neutralizados en territorio estadounidense y que presentaban características comerciales.

Según el reporte, los drones eran utilizados para tareas de vigilancia vinculadas con traficantes de personas.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes que México mantiene desplegados 165 equipos antidrones en la frontera con Estados Unidoshttps://t.co/00HrvKEPdt — Revista Guinda (@revistaguinda) September 4, 2026

Las acciones se desarrollaron en el contexto de las llamadas operaciones concurrentes o “espejo”, mediante las cuales fuerzas de México y Estados Unidos mantienen vigilancia coordinada en ambos lados de la frontera.

Trevilla Trejo insistió en que la cooperación entre los dos países se mantiene mediante intercambio de información, mientras México continúa con su propio despliegue de tecnología antidrones en la frontera norte.

IO