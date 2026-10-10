Estados Unidos lanza “Adiós, narcos”, estrategia para derribar drones de cárteles en frontera con México

El Gobierno de Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la estrategia denominada “Adiós, narcos”, cuyo objetivo es detectar y neutralizar drones utilizados por organizaciones criminales para realizar actividades de contrabando y tráfico ilícito en la frontera con México.

La iniciativa fue difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Guerra estadounidense, que destacaron el uso de tecnología militar para fortalecer la vigilancia y protección del espacio aéreo del país.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, la estrategia contempla el empleo de sistemas láser y dispositivos de microondas para interceptar aeronaves no tripuladas vinculadas con actividades del narcotráfico.

¿En qué consiste la estrategia “Adiós, narcos” de Estados Unidos?

La iniciativa busca ampliar las capacidades de Estados Unidos para identificar, rastrear y neutralizar drones que ingresen a su espacio aéreo desde la zona fronteriza.

Uno de los principales componentes del programa es el uso de armamento de energía dirigida, como láseres de alta energía y sistemas de microondas de alta potencia.

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Estas tecnologías están diseñadas para interceptar amenazas aéreas y permitir operaciones de defensa con costos por disparo inferiores a los de algunos sistemas convencionales de municiones.

Las autoridades estadounidenses también plantearon incrementar la producción de equipos con capacidad para realizar múltiples intercepciones sin necesidad de recargas frecuentes.

Estados Unidos anuncia medidas contra drones del narcotráfico

A través de redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional difundió el mensaje “Adiós, narcos”, acompañado de imágenes relacionadas con la nueva iniciativa.

Por su parte, la Oficina del Director de Tecnología del Departamento de Guerra aseguró que buscará detectar y neutralizar los drones utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico que ingresen al espacio aéreo estadounidense.

El anuncio forma parte de las medidas de seguridad fronteriza impulsadas por Washington para enfrentar el uso de nuevas tecnologías en actividades criminales.

Adiós, Narcos. Under the leadership of @POTUS Trump, DHS and @DoWCTO are dismantling the cartel’s drone network for smuggling and trafficking across our southern border. American industry will continue to scale low-cost-per-shot, deep-magazine directed-energy systems to maintain Directed Energy DOMINANCE and checkmate drone threats to the Homeland. — Homeland Security (@DHSgov) October 10, 2026

¿Qué cárteles serán objetivo de la estrategia estadounidense?

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han informado cuántos sistemas antidrones fueron desplegados ni cuáles serán sus ubicaciones específicas.

Tampoco precisaron los nombres de las organizaciones criminales que serán objeto de las operaciones anunciadas.

El Gobierno estadounidense indicó que continuará con el desarrollo y la producción de tecnologías de defensa aérea para fortalecer su capacidad de respuesta frente al uso de drones en actividades ilícitas en la frontera con México.

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