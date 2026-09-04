EU derriba 11 drones ligados a cárteles con láser de alta energía en la frontera con México

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, desplegada en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), neutralizó 11 drones asociados con actividades de cárteles mediante un sistema láser de alta energía.

El sistema Army Multipurpose High-Energy Laser (AMP-HEL) comenzó a utilizarse en operaciones de protección fronteriza el pasado 24 de agosto y, hasta este 4 de septiembre, fue empleado para derribar esas aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con el comunicado, los drones fueron evaluados como vinculados con actividades ilícitas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

¿Para qué usan los cárteles drones en la frontera?

USNORTHCOM señaló que las organizaciones criminales transnacionales utilizan sistemas aéreos no tripulados para apoyar operaciones de contrabando y vigilar a personal militar y de agencias de seguridad.

El general Gregory Guillot, comandante de NORAD y del Comando Norte, afirmó que la estrategia conjunta permite incorporar nuevas capacidades para enfrentar actividades ilegales en la frontera.

El mando militar indicó que las tropas desplegadas cuentan con herramientas y facultades para responder ante amenazas detectadas durante las operaciones de vigilancia.

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EU reporta más de 300 drones neutralizados en 2026

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur informó que durante 2026 ha neutralizado más de 300 drones mediante sistemas cinéticos y no cinéticos.

Más de 100 de esas neutralizaciones ocurrieron únicamente durante agosto, de acuerdo con el reporte.

El sistema AMP-HEL fue adquirido por el Ejército estadounidense en septiembre de 2025 como parte de un programa para ampliar las capacidades de energía dirigida contra drones y otras amenazas aéreas.

Más de 8 mil militares están desplegados en la frontera

El comunicado detalló que más de 8 mil integrantes de las Fuerzas Armadas participan en operaciones a lo largo de aproximadamente 1,954 millas de la frontera sur estadounidense.

Operation Ardent Vanguard Update



11 cartel drones defeated by the Army’s Multipurpose High Energy Laser as of Sep. 4. More than 300 defeats using kinetic and non-kinetic systems this year, with more than 100 occurring in August.



“JTF Southern Border’s combined arms approach… pic.twitter.com/KexEOvgM9D — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 4, 2026

Desde marzo de 2025, esas fuerzas han reforzado cientos de millas con obstáculos de alambre, realizado decenas de miles de patrullajes de detección y vigilancia, ejecutado miles de vuelos de observación y despejado vegetación en zonas remotas.

El Comando Norte añadió que algunas patrullas se han realizado en coordinación con personal militar mexicano.

USNORTHCOM sostuvo que estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta de CBP y dificultar actividades ilícitas transfronterizas, mientras continúa la incorporación de tecnologías como el AMP-HEL a las operaciones de seguridad fronteriza.

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