Sedena asegura piezas de drones de fibra óptica en Sinaloa; descarta que sean de alta tecnología

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó el aseguramiento de componentes para ensamblar drones de fibra óptica en Sinaloa, pero aclaró que no se trataba de aeronaves completas ni de equipos de alta tecnología.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Defensa explicó que los materiales fueron localizados en operativos realizados entre el 4 y el 11 de octubre.

Trevilla Trejo precisó que las piezas aseguradas no contaban con dispositivos para liberar explosivos y señaló que los grupos delictivos suelen modificar drones comerciales para utilizarlos en ataques.

¿Qué tipo de drones aseguró el Ejército en Sinaloa?

El secretario de la Defensa aclaró que los elementos militares localizaron componentes destinados al ensamblaje de drones, no aparatos completamente armados.

"No eran drones completos, eran partes, material para ensamblar los drones", explicó.

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Añadió que los componentes no incluían mecanismos para transportar y soltar artefactos explosivos, por lo que descartó que se tratara de equipos particularmente sofisticados.

El funcionario reconoció que las organizaciones criminales adaptan drones comerciales para utilizarlos tanto en enfrentamientos contra grupos rivales como en agresiones contra las autoridades.

¿A qué grupo criminal pertenecían los drones asegurados?

Ricardo Trevilla indicó que el Ejército no ha podido determinar a qué organización delictiva pertenecían los materiales decomisados.

Aunque reconoció la presencia de dos facciones del crimen organizado en Sinaloa, identificadas como Los Mayos y Los Chapos, aclaró que no existen elementos suficientes para atribuirles el aseguramiento.

Por ello, evitó señalar a alguno de estos grupos como propietario de las piezas localizadas durante los operativos.

Sedena refuerza sistemas antidrones y reporta menos ataques

El titular de la Defensa Nacional afirmó que el Ejército mantiene medidas para enfrentar el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Explicó que, desde 2025, la institución ha adquirido numerosos equipos antidrones fijos y móviles, además de desplegar sistemas de protección en distintas zonas del país, incluida la frontera.

También destacó que México desarrolla acciones de coordinación con Estados Unidos para atender los riesgos asociados con estos dispositivos.

Finalmente, Trevilla Trejo aseguró que las agresiones perpetradas por organizaciones criminales mediante drones han disminuido considerablemente, aunque no proporcionó cifras específicas sobre esa reducción.

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