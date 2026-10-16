Vaticano difunde primeras fotos del Papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón; así evoluciona su salud

El Vaticano difundió este viernes 16 de octubre de 2026 las primeras fotografías del Papa León XIV después de la cirugía a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón derecho, mientras continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma.

En las imágenes, el pontífice de 71 años aparece durante una misa celebrada junto a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, en una sala acondicionada en la décima planta del hospital.

A la ceremonia asistieron médicos, enfermeros, auxiliares sanitarios que se encontraban fuera de servicio y elementos de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

¿Cómo está la salud del papa León XIV tras su operación?

De acuerdo con el último parte médico difundido por la Santa Sede, León XIV mantiene una evolución posoperatoria positiva y constante, después de la intervención quirúrgica realizada el pasado martes 13 de octubre.

Los resultados de los análisis de sangre y de una radiografía de tórax confirmaron una mejoría en su estado general y una recuperación favorable del pulmón intervenido.

Noticia Destacada Donald Trump manda mensajes de pronta recuperación a papa León XIV por tumor canceroso

El Vaticano también informó que el pontífice recuperó su autonomía completa, por lo que ya puede realizar sus actividades cotidianas dentro del hospital sin asistencia permanente.

¿Por qué fue operado el papa León XIV?

El papa fue sometido a una cirugía videoasistida para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos habían detectado un tumor maligno.

La intervención se realizó en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado bajo supervisión médica.

Durante la misa celebrada este viernes, León XIV agradeció al personal sanitario por la atención que brinda a los pacientes, así como por los cuidados que él mismo ha recibido desde su hospitalización.

Las fotografías difundidas por la Santa Sede muestran al pontífice durante la ceremonia religiosa, una de las actividades que ha retomado mientras avanza su recuperación.

Por ahora, el Vaticano no ha informado una fecha definitiva para su salida del hospital.

IO