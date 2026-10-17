Protestas en Francia: incendio destruye Ayuntamiento de Limoges y provoca derrumbe del techo

El Ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, quedó prácticamente destruido por un incendio provocado durante las protestas sociales de este sábado 17 de octubre de 2026, luego de que un grupo de manifestantes atacara el edificio histórico y ocasionara daños en su estructura.

El inmueble, construido durante el último cuarto del siglo XIX y catalogado como monumento histórico, sufrió afectaciones de consideración después de que las llamas se extendieran hacia los niveles superiores y provocaran el derrumbe de su techumbre.

De acuerdo con reportes de medios franceses, el ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando varios cientos de personas se concentraron frente a la sede del gobierno municipal.

¿Qué ocurrió en el Ayuntamiento de Limoges durante las protestas?

Durante la jornada de manifestaciones, un grupo de participantes irrumpió en el Ayuntamiento y provocó un incendio que se propagó rápidamente por el inmueble.

En los alrededores del edificio también se reportaron vehículos volcados y diversos daños materiales relacionados con los enfrentamientos.

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Aunque las personas que ingresaron al Ayuntamiento fueron evacuadas, los cuerpos de emergencia no lograron controlar oportunamente las llamas, que alcanzaron la parte superior del edificio y ocasionaron el colapso del techo.

El inmueble es uno de los edificios históricos de Limoges y alberga las oficinas de la administración municipal.

Alcalde de Limoges condena incendio y advierte detenciones

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, condenó los hechos y aseguró que las autoridades buscarán identificar a los responsables del ataque.

El funcionario lamentó la destrucción del edificio y sostuvo que las protestas violentas no impedirán la continuidad de las actividades municipales.

“Es un monumento que arde, pero no la República”, expresó el alcalde al referirse a los daños ocasionados.

Guérin también adelantó que se implementarán medidas para mantener los servicios públicos a partir del domingo, pese a las afectaciones en la sede del Ayuntamiento.

⚡️🇫🇷 La mairie de #Limoges est toujours en feu, le clocher s'est effondré. #17octobre L’incendie a été déclenché en marge de la mobilisation nationale du 17 octobre. Après une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, des violences ont éclaté en fin de parcours : des individus cagoulés ont brûlé des véhicules de police (dont au moins une voiture de la police municipale devant la mairie), brisé des vitres et mis le feu à l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée, vers 17 h-18 h). Le feu s’est propagé dans une aile, a atteint la charpente et le toit. Le campanile historique s’est effondré dans la soirée, et une partie importante de la toiture a été détruite. — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 17, 2026

Protestas sociales en Francia desatan enfrentamientos

El ataque ocurrió en medio de una jornada nacional de protestas en Francia, en la que participaron estudiantes, trabajadores y otros sectores que demandan mejoras en educación, servicios públicos y condiciones laborales.

En Limoges, el alcalde señaló que los policías desplegados para vigilar la manifestación no contaban con recursos suficientes para contener a aproximadamente mil participantes violentos, según su estimación.

Las autoridades municipales anticiparon que las investigaciones permitirán determinar las responsabilidades por el incendio y los daños al inmueble histórico.

Hasta el momento, la información difundida no precisa el número de personas detenidas ni el costo de los daños materiales provocados por el incendio.

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