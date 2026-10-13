Tercera marcha del IMSS en Campeche: trabajadores protestan contra líder sindical por aumento salarial

Al grito de “¡Fuera, Betty!”, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizaron este martes 13 de octubre en San Francisco de Campeche hacia la sede de la Sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en medio del rechazo a sus representantes sindicales, a quienes acusaron de darles la espalda en sus exigencias de mejores salarios y condiciones laborales.

Noticia Destacada Intenta asaltar a madre con tres niños en Campeche y huye en un camión Ko'ox; termina detenido

La consigna estuvo dirigida contra Beatriz del Socorro Huicab Rodríguez, secretaria general de la Sección XXVII del SNTSS en Campeche, cuya representación fue cuestionada por los manifestantes, quienes consideran que sus demandas laborales no han recibido el respaldo necesario.

La movilización fue convocada para las 16:00 horas, con salida desde el Asta Bandera Monumental y destino en las instalaciones sindicales. De acuerdo con los primeros reportes de la protesta, los inconformes anunciaron que montarían guardia en la sede sindical, como parte de las acciones para exigir atención a sus demandas.

Además del incremento salarial, los trabajadores reclamaron la falta de medicamentos, insumos médicos y personal suficiente, así como mejores condiciones de infraestructura para garantizar una atención adecuada a los derechohabientes.

La protesta también estuvo dirigida contra la representación sindical. Los participantes expresaron su desconocimiento hacia sus dirigentes, al considerar que no han defendido sus intereses durante las negociaciones salariales.

Tercera jornada de protestas del IMSS en Campeche

La movilización de este martes ocurre después de las manifestaciones realizadas los días 8 y 10 de octubre en la capital campechana, cuando trabajadores del Seguro Social salieron a las calles para denunciar las condiciones en las que desempeñan sus funciones.

Al grito de "¡Fuera, Betty!", el contingente partió del Asta Bandera hacia la sede de la Sección XXVII del SNTSS. / Alejandro Pech

El pasado 8 de octubre, aproximadamente 116 trabajadores participaron en una marcha desde el Asta Bandera hacia el monumento a Justo Sierra, donde exigieron mejores salarios, medicamentos y recursos para atender a los pacientes.

Posteriormente, el 10 de octubre, otro contingente marchó desde la Plaza de la República hasta el Hospital General de Zona del IMSS. Durante esa movilización, los inconformes rechazaron el incremento del 2.9 por ciento directo al salario tabular y plantearon un aumento del 10 por ciento, además de señalar la falta de médicos especialistas y la sobrecarga de trabajo.

Con la movilización de este martes, las exigencias laborales se extendieron al cuestionamiento directo de la dirigencia sindical, en vísperas de una consulta que será determinante para la revisión salarial.

Denunciaron desabasto de medicamentos, insumos, falta de personal médico y deficiencias en la infraestructura. / Alejandro Pech

¿Qué pasará este miércoles 14 de octubre con los trabajadores del IMSS?

El próximo miércoles 14 de octubre, trabajadores del IMSS participarán en una consulta nacional para aceptar o rechazar el incremento salarial global del 6.8 por ciento, aprobado previamente por el Congreso Nacional del SNTSS.

La propuesta contempla un aumento del 2.9 por ciento al salario tabular y otro 3.9 por ciento en prestaciones, distribución que ha generado inconformidad entre trabajadores que consideran insuficiente el incremento directo a sus percepciones.

De acuerdo con información oficial del IMSS, la votación se desarrollará en cerca de 670 puntos del país, con un padrón de 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a participar. El procedimiento contará con acompañamiento de autoridades laborales federales.

El Instituto informó que respetará la decisión de los trabajadores y sostuvo que los servicios médicos continuarán operando durante las manifestaciones.

Noticia Destacada Trabajadores del IMSS protestan en Campeche por falta de insumos y mejores salarios

Mientras tanto, en Campeche, los trabajadores mantienen sus exigencias de una revisión salarial más favorable, mejores condiciones laborales y cambios en la representación sindical. Queda pendiente confirmar si la guardia anunciada en la sede de la Sección XXVII se mantendrá durante la noche y si habrá algún pronunciamiento de sus dirigentes.

JGH