Investigan a dos policías y un bombero por presunto abuso de autoridad tras protesta en Jalisco

Tras las protestas por agua limpia del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos abrieron investigaciones administrativas y legales en contra de dos policías estatales y un bombero.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estos elementos habrían sido señalados por presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad en contra de la multitud durante las manifestaciones por el suministro de agua potable y limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Qué se sabe de la investigación contra los policías y el bombero?

Los dos elementos de la Policía del Estado que fueron captados en grabaciones agrediendo a manifestantes durante la marcha por el agua limpia en Guadalajara fueron puestos a disposición de la Dirección de Asuntos Internos para determinar responsabilidades administrativas y penales.

Por otro lado, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó el inicio de un procedimiento disciplinario para evaluar la actuación de un elemento involucrado en el uso de cañones de agua contra la multitud que se presentó en la manifestación del pasado domingo.

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Las autoridades locales recopilan testimonios de víctimas, reportes médicos y videos difundidos en redes sociales para esclarecer los hechos ocurridos en las inmediaciones de la marcha. Tras las protestas la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la CNDH abrieron expedientes y quejas para dar seguimiento al actuar policial.

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