Emmanuel Macron, presidente de Francia rechaza la dimisión del ministro del Interior tras disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos en la anticipación y la inteligencia" que propiciaron los recientes disturbios, pero rechazó la dimisión de su ministro del Interior, Laurent Nunez, informó el Elíseo.

"Para poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos, (Macron) también ha pedido al ministro del Interior que ponga en marcha lo antes posible sobre el terreno nuevos modos operativos para las fuerzas de seguridad interior en la lucha contra los alborotadores", añadió la presidencia francesa.

Algunos políticos de la oposición han pedido la destitución de Nunes después de los peores episodios de violencia urbana en varios años en Francia, en el marco de las protestas por el alto costo de la vida.

Cerca de 2,400 personas fueron detenidas el sábado y casi 1,000 policías y gendarmes resultaron heridos en choques entre las autoridades y manifestantes, con saqueos e incendios en varios lugares del país.

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"El ministro del Interior presentó al presidente su renuncia el domingo", indicó el Elíseo en un comunicado.

"Teniendo en cuenta la necesidad de un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente la rechazó", agregó.

Macron pidió a Nunes "tomar todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia sobre los fallos de anticipación e inteligencia que llevaron a la violencia", señala el comunicado.