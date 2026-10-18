Sacerdote muere al caerle una enorme cruz durante una misa en Ecuador

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari murió luego de que una cruz de madera se desprendiera del altar y cayera sobre su cabeza mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil, Ecuador.

El accidente ocurrió durante una ceremonia religiosa que era transmitida en vivo por redes sociales. Las imágenes registraron el momento en que la estructura cayó sobre el religioso, mientras este se encontraba frente a los feligreses.

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Tras el impacto, los asistentes reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliar al sacerdote. En medio de la confusión, varios de ellos pidieron desesperadamente que se solicitara una ambulancia para atenderlo.

El hecho causó conmoción entre los presentes y posteriormente se confirmó el fallecimiento del religioso.

TRAGEDIA EN ECUADOR! Un sacerdote murió tras ser golpeado por una enorme cruz que cayó sobre él mientras celebraba una misa. La impactante escena fue presenciada por los feligreses y quedó captada en una transmisión en vivo. https://t.co/9L9kLb5rTz — Momentos Virales (@momentoviral) October 18, 2026

Arquidiócesis de Guayaquil confirma la muerte del sacerdote

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte de Patricio Sánchez Molinari mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de la ciudad.

En el pronunciamiento, la institución religiosa expresó sus condolencias y solidaridad con la comunidad redentorista, así como con los familiares y amigos del sacerdote, ante la pérdida del religioso.

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La noticia también fue lamentada por la parroquia San Lorenzo de Vinces, donde Sánchez Molinari se desempeñó durante varios años como párroco.

A través de sus redes sociales, la comunidad recordó la labor pastoral del sacerdote y destacó la dedicación con la que acompañó a sus feligreses durante su servicio en esa localidad.

La parroquia manifestó su pesar por el fallecimiento y compartió un mensaje de despedida en el que expresó su esperanza en el amor y la misericordia de Dios.