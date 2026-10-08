Trump descarta ataques contra Irán antes de comicios en Estados Unidos

El presidente Donald Trump descartó atacar Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, y aseguró que Washington mantiene "conversaciones productivas" con Teherán.

El mandatario lo anunció en su red Truth Social tras un repunte en los precios del petróleo el jueves, impulsado por informaciones de prensa que sugerían posibles nuevos ataques.

"Quiero dejar claro a todos que (...) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió el republicano.

"Tenemos conversaciones productivas con la República islámica de Irán", añadió, sin dar detalles.

Según la revista The Atlantic, la Casa Blanca había pedido al Pentágono opciones para atacar objetivos iraníes que pudieran ser utilizados antes de las legislativas. The New York Times añadió que los planes se desarrollan a pesar de la "ambivalencia" de Trump.

El aumento en los precios de los combustibles se ha visto impulsado por las persistentes tensiones en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. También por las hostilidades entre los combatientes proiraníes hutíes de Yemen y Arabia Saudita.

Noticia Destacada Juez aplaza veredicto por asesinato de tres surfistas extranjeros en Baja California en 2024

Las encuestas indican que los votantes estadounidenses están profundamente contrariados con el aumento de los precios de los combustibles.

En las legislativas de medio mandato, el Partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso.

Las afirmaciones del magnate de que los precios bajarán en cuanto termine la guerra con Irán, por ahora, no han tenido eco entre los votantes.

El Brent del mar del Norte, referencia internacional, subió el jueves hasta un máximo de 105,88 dólares por barril antes de retroceder a 104,28 dólares.

Putin promete ayudar

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió el jueves "hacer todo" lo posible para ayudar a poner fin a la guerra de Oriente Medio durante una reunión con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, informó la prensa rusa.

Ambos líderes mantuvieron conversaciones previas a la cumbre en Turkmenistán de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que comienza el viernes en el balneario de Avaza, en el mar Caspio.

"Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a la solución de esta situación", dijo Putin tras llegar al país asiático.

Añadió que Irán había hecho "esfuerzos reales para poner fin a la guerra", según las agencias de noticias rusas.

Rusia e Irán han reforzado sus vínculos diplomáticos y militares desde que Rusia lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

Noticia Destacada Senado aprueba reforma para combatir el turismo de explotación sexual infantil

Teherán "está comprometido con el diálogo, pero cada vez que negociamos con Estados Unidos, vuelven a atacar", dijo Pezeshkian en las conversaciones con Putin, según medios estatales iraníes.

Pezeshkian dijo que la república islámica quiere un "marco final" para poner fin a la guerra. Pero acusó a Estados Unidos de "intentar imponer sus políticas y puntos de vista a todos los países".

Elecciones en el horizonte

Trump ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos ha ganado la guerra con Irán. Las elecciones de medio término definirán los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.

Aunque el magnate no figura en la papeleta, celebra numerosos mítines en un intento de limitar los daños o incluso cambiar las tendencias.

El mandatario también intentó el jueves calmar la polémica por sus comentarios en un mitin a comienzos de esta semana, en los que dijo que Irán podría "destruir" las ciudades de Los Ángeles y San Diego. Trump culpó a los medios de interpretar mal esas declaraciones.

"En realidad, de lo que hablaba era de que un aumento temporal en el precio de la gasolina es un pequeño precio a pagar para que Irán no tenga un arma nuclear", dijo en Truth.

Y agregó: "Si quieren ver un precio elevado, ¿se imaginan cómo sería si bombardearan San Diego y/o Los Ángeles?".