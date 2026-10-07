Donald Trump hablará con Vladimir Putin por muerte de trabajadora de instituto de peste en Siberia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea conversar próximamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la investigación relacionada con la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas en Siberia.

El caso corresponde a una mujer de 28 años que laboraba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk y que falleció después de ser hospitalizada por una neumonía de origen aún no determinado.

La muerte generó preocupación internacional debido a que ocurrió en una institución dedicada precisamente al estudio de la peste. S

in embargo, hasta ahora no se ha confirmado que la mujer haya fallecido a causa de peste neumónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Rusia comunicó que no se han registrado casos de peste en Irkutsk.

Rusia niega un brote de peste

Las autoridades sanitarias rusas sostienen que la situación permanece bajo control y que las pruebas realizadas a las personas que tuvieron contacto con la fallecida no han detectado infecciones peligrosas.

Noticia Destacada OMS pide más información a Rusia por muerte de trabajadora de laboratorio ante sospecha de peste pulmonar

De acuerdo con información difundida por Reuters, alrededor de 200 personas fueron puestas inicialmente en cuarentena y se realizaron miles de pruebas. Entre los contactos se identificaron algunos casos de COVID-19 y rinovirus, pero no contagios de peste.

El Kremlin también ha cuestionado versiones sobre un supuesto accidente en el laboratorio y pidió atender la información proporcionada por el organismo sanitario ruso.

OMS pide más información a Moscú

Aunque la OMS ha recibido información de Rusia, el organismo internacional señaló que todavía necesita datos adicionales para establecer con precisión qué ocurrió.

La organización solicitó detalles sobre las pruebas practicadas a la trabajadora fallecida y a sus contactos, así como información que permita explicar por qué se activaron las medidas de salud pública en la región.

La OMS advirtió que, ante la falta de información completa, todavía no puede realizar una evaluación definitiva del riesgo. También destacó la importancia de compartir información de manera oportuna y transparente.

Trump: I have a call set up with Putin. Today is his birthday! https://t.co/urcDLNoqMA — FactPost (@factpostnews) October 7, 2026

Washington mantiene vigilancia sobre el caso

La situación también ha provocado atención en Estados Unidos. Trump afirmó que su gobierno mantiene comunicación con sus servicios de inteligencia y expresó disposición para colaborar con Rusia si fuera necesario.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también pidió a Moscú proporcionar más información sobre el fallecimiento y señaló que Washington mantiene el caso bajo seguimiento.

Por ahora, la principal incógnita continúa siendo la causa exacta de la neumonía que provocó la muerte de la trabajadora. Mientras Rusia descarta un escenario epidémico, la OMS mantiene el seguimiento hasta contar con mayores elementos científicos y epidemiológicos.

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