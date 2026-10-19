Francia impone toques de queda tras protestas y saqueos; reportan más de 2 mil 500 detenidos

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este lunes 19 de octubre de 2026 la aplicación de toques de queda parciales en distintas ciudades del país, después de un fin de semana de protestas que derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios y saqueos de establecimientos comerciales.

Las autoridades francesas reportaron más de 2 mil 500 personas detenidas y cerca de mil integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, además de daños materiales estimados en cientos de millones de euros.

La decisión fue anunciada después de una reunión de crisis convocada por el Gobierno francés para evaluar las consecuencias de las movilizaciones, que comenzaron como protestas estudiantiles y posteriormente incorporaron demandas relacionadas con la inflación, el costo de los combustibles y el deterioro de los servicios públicos.

¿Qué ciudades de Francia tendrán toque de queda?

Lecornu otorgó facultades a las autoridades locales para establecer restricciones de circulación en las zonas donde se considere necesario prevenir nuevos episodios de violencia.

En Marsella, segunda ciudad más poblada de Francia, se establecieron restricciones a las reuniones públicas entre las 12:00 y las 20:00 horas.

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También se anunciaron medidas en localidades del norte del país, como Lille, Douai, Wattignies y Denain, con restricciones parciales entre las 18:00 y las 04:00 horas GMT.

En Coulaines, las autoridades determinaron aplicar limitaciones de circulación específicamente a menores de edad.

El primer ministro señaló que no descarta declarar el estado de emergencia si la situación lo requiere, aunque por el momento el Gobierno considera más apropiadas las medidas locales.

Protestas en Francia dejan daños en más de 2 mil comercios

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Francia, más de 2 mil establecimientos comerciales resultaron afectados por los disturbios.

Su presidente, Alain Di Crescenzo, calculó que las pérdidas económicas podrían ascender a cientos de millones de euros.

Entre los hechos registrados durante el fin de semana destaca el incendio del Ayuntamiento de Limoges, un inmueble histórico del siglo XIX cuya techumbre y torre del reloj colapsaron por las llamas.

Las manifestaciones reunieron a cientos de miles de personas que expresaron su inconformidad por el incremento del costo de vida y las condiciones de los servicios públicos.

Macron rechaza renuncia del ministro del Interior

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas policiales perdieron el control de la situación en algunas ciudades durante los enfrentamientos.

Nuñez presentó su renuncia el domingo, pero el presidente Emmanuel Macron decidió rechazarla ante la necesidad de mantener la coordinación de las fuerzas de seguridad.

🚨🇫🇷 After VIOLENT street clashes, France is allowing PARTIAL protest bans in Paris. PM Sébastien Lecornu authorized local curfews and gathering bans, ruling out restrictions across the entire city. Marseille has already halted some public gatherings after more than 2,400 arrests over the weekend, as cost-of-living protests turned violent. The measures are temporary, but with France’s presidential election 6 months away, pressure on the government is mounting. Source: BBC / Writer: Lucas — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2026

Por su parte, Lecornu responsabilizó a grupos radicales de extrema izquierda de participar en los episodios violentos, aunque estas acusaciones deberán distinguirse de las demandas de quienes participaron pacíficamente en las protestas.

El Gobierno también anunció medidas de apoyo para los comercios afectados y trabajadores que no pudieron realizar sus actividades debido a los disturbios.

Asimismo, planteó impulsar mecanismos legales para exigir a los responsables de los daños que cubran los costos correspondientes.

Finalmente, Macron llamó a diferenciar entre las demandas de los manifestantes pacíficos y los actos de violencia registrados durante las movilizaciones.

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