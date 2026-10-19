Síguenos

Última hora

México

Exfiscal de Chihuahua queda bajo custodia federal por presunta traición a la patria

Internacional

Juez emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

Raúl Castro enfrenta una orden de arresto en Miami por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un ataque atribuido a militares cubanos que dejó cuatro personas muertas.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Juez de Miami emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas
Juez de Miami emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas / Especial

Un juez de Miami, Florida, emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.

De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, la orden judicial fue firmada el viernes, luego de que las autoridades consideraran que existen indicios suficientes para acusar al exmandatario de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado.

Raúl Castro es considerado una de las principales figuras sobrevivientes de la generación que encabezó la Revolución cubana de 1959

Noticia Destacada

Raúl Castro estaría grave tras presunto accidente cerebrovascular; Cuba no confirma su estado de salud

El caso se relaciona con el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando aeronaves militares cubanas derribaron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales.

El incidente dejó un saldo de tres ciudadanos estadounidenses muertos y una cuarta víctima con residencia legal permanente en Estados Unidos.

La investigación de las autoridades de Florida señala que agentes cubanos que operaban en territorio estadounidense recopilaron información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate y transmitieron datos que presuntamente facilitaron la localización y el derribo de las aeronaves.

Washington mantiene un cerco económico que ha derivado en una severa crisis energética en Cuba

Noticia Destacada

El plan secreto de Trump para sustituir al gobierno en Cuba al estilo Venezuela

La organización, con sede en Miami, se dedicaba a la búsqueda y asistencia de cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una conferencia de prensa en Miami para informar sobre la orden estatal y las acciones legales relacionadas con el caso.

Te puede interesar