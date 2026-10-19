Juez emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

Un juez de Miami, Florida, emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.

De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, la orden judicial fue firmada el viernes, luego de que las autoridades consideraran que existen indicios suficientes para acusar al exmandatario de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado.

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El caso se relaciona con el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando aeronaves militares cubanas derribaron dos avionetas civiles sobre aguas internacionales.

El incidente dejó un saldo de tres ciudadanos estadounidenses muertos y una cuarta víctima con residencia legal permanente en Estados Unidos.

La investigación de las autoridades de Florida señala que agentes cubanos que operaban en territorio estadounidense recopilaron información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate y transmitieron datos que presuntamente facilitaron la localización y el derribo de las aeronaves.

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La organización, con sede en Miami, se dedicaba a la búsqueda y asistencia de cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una conferencia de prensa en Miami para informar sobre la orden estatal y las acciones legales relacionadas con el caso.