Gobierno cubano responde a Washington y defiende a Raúl Castro

El gobierno cubano rechazó las acusaciones presentadas por Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro, calificándolas como una acción política sin sustento jurídico, impulsada con el objetivo de desacreditar a la dirigencia de la Revolución Cubana y aumentar las tensiones bilaterales.

En un posicionamiento oficial, las autoridades cubanas señalaron que la medida anunciada por Washington responde a la “frustración” y “soberbia” de Estados Unidos ante la permanencia y fortaleza del proyecto político cubano. Además, sostuvieron que la acusación busca ampliar un expediente político para justificar futuras acciones de presión contra la isla.

Noticia Destacada EU acusa formalmente a Raúl Castro por asesinato y conspiración

El pronunciamiento cuestionó la versión estadounidense sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, afirmando que Washington “miente y manipula” los hechos. Según la postura oficial, la actuación de Cuba en aquel momento fue una acción de “legítima defensa” dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras reiteradas incursiones y violaciones al espacio aéreo cubano.

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

El comunicado también defendió la trayectoria política y militar de Raúl Castro, destacando su papel en la Revolución Cubana y asegurando que su liderazgo cuenta con respaldo popular e internacional, lo que constituye una “defensa moral” frente a los señalamientos promovidos desde Estados Unidos.

Las acusaciones recientes contra el exmandatario cubano han elevado nuevamente las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en un escenario marcado por sanciones económicas, diferencias políticas y un endurecimiento de la postura estadounidense hacia La Habana.