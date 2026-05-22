Cuba responde a EU tras acusación contra Raúl Castro; miles marchan en La Habana y crece tensión con Trump

Miles de personas participaron este jueves en una concentración política en La Habana para respaldar al expresidente cubano Raúl Castro, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos en su contra por el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas.

La movilización fue interpretada por las autoridades cubanas como una muestra de unidad política frente a lo que consideran una escalada de presión desde Washington. Aunque Raúl Castro no acudió al evento, sí estuvieron presentes integrantes de su familia, dirigentes del Partido Comunista y funcionarios del gobierno cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acompañó el acto y posteriormente publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó las acusaciones de Estados Unidos como una estrategia mediática orientada a justificar una posible agresión contra la isla.

Estados Unidos acusa a Raúl Castro por hechos de 1996

La acción judicial anunciada por el Departamento de Justicia estadounidense revive uno de los episodios más tensos entre ambos países.

Según las autoridades norteamericanas, Raúl Castro habría ordenado el derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

Noticia Destacada Gobierno cubano responde a Washington y defiende a Raúl Castro

En las avionetas viajaban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos. Washington sostiene que las aeronaves fueron atacadas en espacio aéreo internacional, mientras que el gobierno cubano ha defendido históricamente que los vuelos violaban reiteradamente el espacio aéreo de la isla.

El caso ha generado nuevas tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington, especialmente en el contexto del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y del endurecimiento de la política exterior hacia gobiernos considerados adversarios.

Familia de Raúl Castro rechaza posibilidad de captura

Mariela Castro, hija del exmandatario cubano, aseguró que su padre permanece tranquilo pese a las acusaciones y descartó cualquier posibilidad de que sea detenido por autoridades estadounidenses.

La también directora del Centro Nacional de Educación Sexual afirmó que Cuba está preparada para enfrentar presiones externas y reiteró el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía nacional frente a Estados Unidos.

En paralelo, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Washington de mantener medidas de presión económica y política que afectan directamente a la población cubana.

Crecen especulaciones sobre una posible operación contra Cuba

La acusación contra Raúl Castro ha desatado especulaciones sobre un eventual intento de captura similar al caso de Nicolás Maduro en Venezuela, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en tribunales estadounidenses.

#RaúlEsRaúl, es #Cuba y es el heroísmo, la dignidad y el amor profundo al pueblo que se reconoce en él.



El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más. A pocos días de los #95DeRaúl, el intento de atacar al General de… pic.twitter.com/MhILqINVTs — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 22, 2026

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó confirmar si existe alguna operación en curso contra el exlíder cubano, aunque sí lo calificó públicamente como “fugitivo de la justicia estadounidense”.

La nueva confrontación diplomática se produce en un momento de elevada tensión regional y podría marcar una nueva etapa en la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos.

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