EU acusa formalmente a Raúl Castro por asesinato y conspiración

El gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, en una acción judicial que lo vincula con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, hecho que provocó la muerte de cuatro personas relacionadas con el grupo de exiliados Hermanos al Rescate.

De acuerdo con documentos oficiales, la imputación incluye cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Las autoridades estadounidenses sostienen que Castro, quien entonces era ministro de Defensa de Cuba, habría tenido responsabilidad en la decisión que derivó en el ataque aéreo.

Noticia Destacada Díaz-Canel reivindica el 20 de mayo como símbolo antimperialista en Cuba

La acusación fue presentada en una corte federal del sur de Florida y forma parte de una estrategia de presión política y judicial impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano. La decisión representa uno de los movimientos legales más relevantes emprendidos por Washington contra una figura histórica del régimen cubano.

Reportes señalan que junto con Castro también fueron acusadas otras cinco personas presuntamente relacionadas con el caso. Sin embargo, analistas advierten que una comparecencia judicial luce complicada, ya que Cuba no mantiene mecanismos de extradición con Estados Unidos para este tipo de procesos.

La medida podría incrementar las tensiones diplomáticas entre ambos países, en un contexto marcado por sanciones económicas, diferencias políticas y un endurecimiento de la postura estadounidense hacia La Habana.