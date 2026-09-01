Raúl Castro estaría grave tras presunto accidente cerebrovascular; Cuba no confirma su estado de salud

El expresidente de Cuba Raúl Castro, de 95 años, se encontraría en estado grave de salud tras sufrir presuntamente un accidente cerebrovascular, de acuerdo con reportes difundidos este martes 1 de septiembre.

La información ha generado atención internacional debido al peso político que conserva el exmandatario dentro de la estructura de poder cubana. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de Cuba no ha confirmado oficialmente el diagnóstico ni ha difundido un parte médico sobre su condición actual.

También han circulado versiones sobre su supuesto fallecimiento, pero no existe confirmación oficial que respalde esos reportes. Medios que han dado seguimiento al caso señalan que Castro permanecería bajo asistencia médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de Raúl Castro?

Los primeros reportes señalan que el exmandatario cubano habría sufrido un accidente cerebrovascular y que su condición sería delicada.

La información original fue atribuida a fuentes no identificadas, por lo que el estado de salud de Castro debe considerarse preliminar mientras no exista una comunicación oficial de las autoridades cubanas o de su entorno familiar.

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Raúl Castro ha reducido considerablemente sus apariciones públicas durante los últimos años, aunque continuó participando de manera ocasional en actos políticos y conmemorativos.

¿Quién es Raúl Castro y cuándo gobernó Cuba?

Raúl Castro participó junto con su hermano Fidel Castro en el movimiento revolucionario cubano y posteriormente ocupó distintos cargos dentro de la estructura política y militar de la isla.

En julio de 2006 asumió provisionalmente las funciones de Fidel Castro debido al deterioro de salud de este último y en 2008 se convirtió formalmente en presidente de Cuba.

Permaneció al frente del país hasta 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel. Además, durante décadas ocupó altos cargos dentro del Partido Comunista de Cuba.

🚨 ÚLTIMA HORA: Asesor hispano de Donald Trump afirma que se han interceptado comunicaciones en Cuba que señalarían la muerte de Raúl Castro.

El reporte se mantiene a la espera de confirmación oficial.

Información en desarrollo. 🇨🇺🇺🇸 pic.twitter.com/rYSOOZGNNe — Cuba y España 🇨🇺🤝🇪🇸 (@erbilabuC) September 1, 2026

Raúl Castro, una de las últimas figuras históricas de la Revolución cubana

Castro es considerado una de las principales figuras sobrevivientes de la generación que encabezó la Revolución cubana de 1959.

Su eventual ausencia definitiva tendría un fuerte peso simbólico y político para Cuba, aunque por ahora no existe información oficial que permita anticipar cambios en la conducción del país.

Mientras persiste la incertidumbre sobre su salud, las autoridades cubanas mantienen silencio público respecto a los reportes difundidos este martes.

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