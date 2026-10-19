Museo del Louvre cierra por protestas estudiantiles en París; turistas se quedan sin acceso

El Museo del Louvre, uno de los principales sitios turísticos de París, Francia, permaneció cerrado de manera extraordinaria este lunes 19 de octubre de 2026, después de que un grupo de estudiantes bloqueara sus accesos como parte de las protestas para exigir mejores condiciones educativas y manifestarse contra el aumento del costo de vida.

La movilización fue encabezada por alumnos de la École du Louvre, quienes se concentraron frente al pasaje Richelieu para expresar su respaldo a las demandas de estudiantes de liceos franceses.

El cierre afectó a turistas nacionales y extranjeros que tenían previsto visitar el recinto cultural, debido a que las restricciones impidieron el ingreso por distintos accesos.

¿Por qué cerró el Museo del Louvre en París?

Los estudiantes bloquearon la entrada del museo para exigir mejoras en las condiciones de los centros educativos y sumarse a las manifestaciones sociales que se desarrollan en Francia desde finales de septiembre.

Durante la protesta, los participantes corearon consignas para invitar a otras personas a incorporarse a las movilizaciones.

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Uno de los principales puntos de concentración fue el pasaje Richelieu, aunque también se reportaron restricciones en la Cour Napoléon, donde las barreras de seguridad dificultaron el ingreso de visitantes.

El cierre ocurrió en medio de una jornada de tensión social en Francia, después de varios días de protestas relacionadas con la inflación, los precios de los combustibles y las condiciones de los servicios públicos.

Turistas quedan fuera del Louvre por bloqueo de estudiantes

La suspensión de actividades provocó reacciones entre las personas que acudieron al museo este lunes.

Algunos visitantes manifestaron comprensión hacia las demandas estudiantiles, mientras que otros cuestionaron que las protestas afectaran el acceso a un espacio cultural.

Sébastien, un turista suizo entrevistado por la agencia AFP, lamentó la situación y consideró que los manifestantes podrían utilizar otros lugares para expresar sus inconformidades.

En distintos accesos, visitantes intentaron ingresar al recinto sin éxito, mientras estudiantes y turistas intercambiaron opiniones sobre las movilizaciones.

Students blockade Louvre as France rolls out local curfews https://t.co/VN38ANrjxd — 🐀 Senior Junior 🐀 (@TabularasaMMXIX) October 19, 2026

Protestas en Francia afectan actividades culturales y turísticas

El bloqueo del Louvre forma parte de una serie de manifestaciones estudiantiles que comenzaron a finales de septiembre y que posteriormente se extendieron a otros sectores de la población.

Las protestas se desarrollan en un contexto de inconformidad por el aumento del costo de vida y las condiciones de los servicios públicos, especialmente en materia educativa.

Ante los disturbios registrados durante el fin de semana, el Gobierno francés anunció medidas de seguridad y autorizó restricciones de circulación en algunas ciudades.

Por ahora, la información difundida no precisa cuándo se normalizará el acceso al Museo del Louvre, por lo que los visitantes deberán consultar los avisos oficiales del recinto antes de acudir.

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