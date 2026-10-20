Casa Blanca vuelve a vetar a CNN del Air Force One; cadena amenaza con acciones legales contra Trump

La Casa Blanca volvió a impedir que periodistas de CNN acompañaran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el avión presidencial Air Force One, pese a que la cadena tenía asignada la cobertura conforme al sistema de turnos establecido entre los principales medios estadounidenses.

La medida provocó una nueva advertencia legal de CNN, que acusó al Gobierno de Trump de restringir el acceso de sus equipos informativos por el contenido de su cobertura sobre la administración republicana.

Este martes 20 de octubre de 2026, la cadena informó que su representación jurídica envió una carta al Departamento de Justicia para exigir que se restablezca su participación en los viajes presidenciales.

¿Por qué la Casa Blanca impide que CNN viaje con Donald Trump?

CNN denunció que sus periodistas han sido excluidos en distintas ocasiones del grupo reducido de reporteros que acompaña al presidente, conocido como pool, encargado de compartir información y material audiovisual con otros medios.

De acuerdo con la cadena, esta decisión interrumpe una práctica de cobertura periodística que se ha mantenido durante décadas.

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Ted Boutrous, abogado externo de CNN, sostuvo que las restricciones constituyen una represalia por el contenido informativo del medio y advirtió que, si continúan, solicitarán nuevas medidas judiciales.

La representación legal de la cadena pidió a la administración estadounidense confirmar por escrito, a más tardar el jueves 22 de octubre, que dejará de impedir su participación en estas actividades.

Juez ordenó restituir acceso de CNN, Politico y MS NOW

La controversia comenzó en septiembre, cuando Trump anunció restricciones de acceso a la Casa Blanca contra periodistas de CNN, Politico y MS NOW, medios a los que ha cuestionado públicamente por su cobertura.

Las tres organizaciones presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense por considerar que las medidas vulneraban derechos constitucionales relacionados con la libertad de prensa y el debido proceso.

CNN advierte a la Casa Blanca de Trump que restablezca su acceso al Air Force One o enfrentará nuevas acciones legales https://t.co/RoIt0apVM9 — CNN en Español (@CNNEE) October 20, 2026

Posteriormente, un juez federal ordenó restablecer las acreditaciones de los periodistas mientras continúa el litigio.

Sin embargo, la resolución no garantizó expresamente su participación en actividades con espacios limitados, como los viajes en el Air Force One.

Aunque los reporteros recuperaron el acceso general al complejo presidencial, CNN sostiene que la Casa Blanca continúa impidiendo que cumpla sus turnos de cobertura a bordo del avión.

La cadena advirtió que recurrirá nuevamente a los tribunales si la administración de Trump mantiene las restricciones.

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