ABC, CBS, Fox News, CNN y NBC suspenden cobertura conjunta de Trump tras veto de la Casa Blanca

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos acordaron este lunes 21 de septiembre suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

La medida involucra a ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC, las cinco cadenas que integran el principal pool televisivo encargado de cubrir de manera rotativa las actividades presidenciales y distribuir las imágenes al resto de los medios.

Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington y actual responsable del pool, informó que desde este lunes no habrá cobertura televisiva para los eventos designados bajo este esquema y que no se colocará una cadena sustituta mientras CNN permanezca impedida para cumplir con su turno.

¿Por qué las cadenas suspendieron la cobertura conjunta de Trump?

CNN debía encargarse este lunes de la cobertura audiovisual del viaje de Trump a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin embargo, la Casa Blanca había retirado previamente las credenciales de periodistas de CNN, MS NOW y Politico, después de que Trump acusara a los tres medios de publicar información falsa y deliberadamente negativa.

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Ante esa decisión, las cinco cadenas acordaron no sustituir a CNN dentro del sistema de cobertura compartida.

En un posicionamiento conjunto señalaron que existe un interés público en recibir información independiente sobre las actividades del Gobierno y cuestionaron que una administración limite el acceso de un medio por desacuerdos con su cobertura.

La suspensión afecta específicamente al pool televisivo presidencial. Periodistas de prensa escrita, radio, agencias y fotógrafos podrán continuar con otras modalidades de cobertura.

CNN, MS NOW y Politico llevan el veto a tribunales

La decisión de las cadenas coincide con la demanda presentada este lunes por CNN, MS NOW y Politico contra Trump y otros integrantes de su administración.

Los medios sostienen que la cancelación de sus credenciales vulnera las protecciones de libertad de expresión y de prensa contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. También alegan que no tuvieron aviso previo ni oportunidad de cuestionar administrativamente la medida.

BREAKING: US broadcasters NBC, ABC, CBS, CNN and Fox have said they will not provide pool coverage of Donald Trump's events today.



It comes after the president banned three major news outlets from the White House for "reporting fake news".



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Trump, por su parte, defendió nuevamente el veto y aseguró que su administración no actúa contra la libertad de prensa, sino contra lo que él considera “fake news”.

El conflicto abre ahora dos frentes para la Casa Blanca: el litigio federal promovido por los medios excluidos y la suspensión del principal mecanismo de cobertura televisiva compartida de los actos presidenciales.

IO