CNN, MS NOW y Politico demandan a gobierno de Trump tras veto de acceso a la Casa Blanca

Los medios CNN, MS NOW y Politico presentaron este lunes 21 de septiembre una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca.

Las organizaciones sostienen que la decisión vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de prensa.

En un comunicado conjunto, señalaron que sus credenciales fueron desactivadas sin aviso previo ni un procedimiento que les permitiera responder a la decisión.

La demanda busca recuperar el acceso de sus equipos periodísticos y cuestiona que el Gobierno pueda retirar acreditaciones con base en el contenido o tono de la cobertura realizada por un medio.

¿Por qué Trump vetó a CNN, MS NOW y Politico?

Trump anunció el viernes 18 de septiembre que impediría el acceso de los tres medios a la Casa Blanca, a los que acusó de difundir lo que calificó como “noticias falsas”.

Al día siguiente, periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueron rechazados en los accesos del complejo presidencial y sus pases dejaron de funcionar. Trump no citó una publicación específica como motivo de la medida.

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La Casa Blanca ha defendido la decisión al señalar que no constituye un ataque contra la prensa libre, sino una respuesta contra medios que, desde la perspectiva del mandatario, publican información falsa o sesgada.

Los tres medios rechazan ese argumento y sostienen que impedir el acceso por desacuerdos con su cobertura constituye una forma de discriminación basada en el punto de vista.

Medios invocan protección de la Primera Enmienda

En su acción legal, CNN, MS NOW y Politico argumentan que permitir al Gobierno decidir qué medios pueden acceder a la Casa Blanca en función de su cobertura sentaría un precedente que podría extenderse a otras organizaciones periodísticas.

La White House Correspondents' Association también criticó la decisión y pidió restablecer las credenciales, al advertir que un criterio aplicado contra una organización por su trabajo editorial podría utilizarse posteriormente contra cualquier otro medio.

Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8 — CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026

La disputa también puede afectar la cobertura presidencial fuera de Washington. CNN tenía previsto participar en la cobertura audiovisual del viaje de Trump a Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero el veto impidió el acceso de sus equipos a determinadas actividades relacionadas con la Casa Blanca.

El litigio fue asignado a un tribunal federal y ahora será un juez quien determine si la administración podía retirar esas credenciales y si la medida respetó las garantías constitucionales aplicables a los periodistas acreditados.

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