The Washington Post se suma al boicot contra cobertura de Trump tras veto a CNN, MS NOW y Politico

The Washington Post se sumó este lunes 21 de septiembre a la protesta de varios medios estadounidenses contra la decisión de la Casa Blanca de retirar el acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

El periódico informó que no publicará fotografías de los actos previstos del presidente Donald Trump en Nueva York durante este lunes, como muestra de apoyo a los tres medios afectados.

La decisión se suma a la adoptada por ABC, CBS, Fox News y NBC, que suspendieron la cobertura televisiva conjunta de las actividades presidenciales después de que CNN fuera retirada del turno que le correspondía dentro del pool de televisión de la Casa Blanca.

The Washington Post se une al boicot de medios

Olivia Peterson, portavoz de The Washington Post, explicó que el periódico participará hasta la medianoche en una acción colectiva de fotógrafos que habitualmente cubren las actividades de la Casa Blanca.

La medida afecta actos como la salida de Trump rumbo a Nueva York y diferentes actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Por su parte, las principales cadenas televisivas decidieron no sustituir a CNN dentro del sistema rotativo que permite distribuir imágenes de las actividades del presidente a otros medios alrededor del mundo.

CNN, MS NOW y Politico demandan a la Casa Blanca

CNN, MS NOW y Politico presentaron también este lunes una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal de Washington D.C.

Los medios sostienen que la cancelación de sus credenciales respondió al contenido de su cobertura y alegan que la medida vulnera protecciones contempladas en la Primera Enmienda. También solicitarán una orden de emergencia para recuperar el acceso mientras se resuelve el litigio.

🇺🇸 El periódico The Washington Post decidió no realizar cobertura fotográfica de los eventos del presidente Donald Trump este lunes, con lo que se une a una campaña de solidaridad con los tres medios vetados en la Casa Blanca. pic.twitter.com/aToIVdMutq — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 21, 2026

Trump ha defendido la decisión y sostiene que su gobierno no actúa contra la libertad de prensa, sino contra medios que, desde su perspectiva, difunden “fake news”.

El vicepresidente JD Vance también respaldó la medida y argumentó que los medios afectados pueden continuar informando sobre la administración, aunque sin acceso especial al interior de la Casa Blanca.

La disputa escaló así desde el retiro de acreditaciones hasta una acción judicial y un boicot que ya involucra tanto a cadenas de televisión como a uno de los principales periódicos de Estados Unidos.

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