Casa Blanca excluye a CNN del Air Force One y reaviva disputa por acceso de la prensa

La Casa Blanca excluyó este sábado 26 de septiembre a CNN del Air Force One para el viaje del presidente Donald Trump a Knoxville, Tennessee, en un nuevo episodio de la disputa entre la administración estadounidense y varios medios de comunicación.

CNN estaba programada para encargarse de la cobertura televisiva compartida del viaje presidencial, pero fue sustituida por Real America’s Voice News, de acuerdo con la programación difundida por la Casa Blanca.

La decisión ocurre apenas dos días después de que un juez federal ordenara restituir temporalmente el acceso de CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca, tras el veto anunciado por Trump contra esos medios.

¿Por qué CNN fue excluida del Air Force One?

La Casa Blanca no detalló públicamente una nueva justificación específica para impedir a CNN abordar el avión presidencial.

Trump había anunciado días antes que prohibiría el acceso de CNN, MS NOW y Politico al complejo presidencial, al acusarlos de difundir lo que calificó como “noticias falsas”. Los tres medios acudieron a tribunales y argumentaron que la decisión vulneraba sus derechos constitucionales.

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El juez federal Timothy Kelly concluyó de manera preliminar que la revocación de las acreditaciones se realizó sin un procedimiento adecuado y ordenó devolver el acceso durante un periodo de 14 días mientras continúa el litigio.

La resolución judicial, sin embargo, se centró en las acreditaciones para ingresar a la Casa Blanca y no resolvió expresamente la participación de los medios en el grupo de prensa que acompaña al presidente.

Grandes cadenas habían suspendido cobertura conjunta

La controversia también afectó al pool presidencial, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas cubre las actividades del mandatario y distribuye imágenes e información al resto de los medios.

NOW: President Trump says CNN and MSNOW should have NO RIGHT to the sacred White House, after he blocked them from Air Force One this weekend



“Why should perpetrators of FAKE NEWS, like CNN and MSDNC, be allowed access to a very sacred place, the White House? Despite my big… pic.twitter.com/9SmpQ9BF1q — John F Kennedy Jr Q-Awakening (@FitzgeraldJr17) September 26, 2026

Después del veto inicial, cadenas como ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieron temporalmente su participación en ese esquema en respaldo a los medios afectados. El pool retomó actividades el viernes, pero la exclusión de CNN del viaje a Tennessee volvió a generar incertidumbre sobre su funcionamiento.

El episodio amplía así la disputa judicial y política sobre los criterios que puede aplicar la Casa Blanca para decidir qué medios tienen acceso directo al presidente y bajo qué condiciones.

IO