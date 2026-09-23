Trump vs. medios: Departamento de Justicia defiende veto a CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió ante un tribunal federal la decisión del presidente Donald Trump de impedir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca.

En un documento presentado ante el juez federal Timothy Kelly, la administración sostuvo que el acceso al complejo presidencial constituye un privilegio y no un derecho, además de argumentar que existen razones vinculadas con la seguridad nacional para mantener las restricciones.

La disputa llegó a los tribunales después de que los tres medios demandaran al gobierno de Trump y solicitaran una orden temporal para recuperar sus acreditaciones y acceso al recinto presidencial. Los medios sostienen que la medida vulnera las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Gobierno acusa a medios de publicar información sensible

Los abogados del Departamento de Justicia señalaron que Trump consideró que los tres medios no cumplían con los estándares que, según la administración, deben observar los periodistas con acceso a la Casa Blanca.

Entre los argumentos presentados aparecen acusaciones sobre el uso de fuentes anónimas, publicaciones que el gobierno considera falsas y reportajes que, de acuerdo con su posición ante el tribunal, habrían expuesto información relacionada con la seguridad nacional.

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La administración también hizo referencia a trabajos periodísticos sobre la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, una presunta investigación relacionada con filtraciones y planes de seguridad del Servicio Secreto.

Estos señalamientos forman parte de la defensa jurídica del gobierno y no constituyen una determinación judicial sobre la veracidad de los reportajes cuestionados.

CNN, MS NOW y Politico buscan recuperar su acceso

CNN, MS NOW y Politico presentaron conjuntamente una demanda contra la administración Trump después de que sus periodistas fueran impedidos de ingresar a las instalaciones de la Casa Blanca. Los medios argumentan que la decisión estuvo relacionada con su cobertura periodística y que constituye una violación de sus derechos constitucionales.

The federal judge now sitting over the emergency lawsuit filed by CNN, MS NOW, and Politico — the case challenging President Trump’s White House access ban — is a Trump appointee: U.S. District Judge Timothy J. Kelly.

And this isn’t just any Trump-appointed judge. It’s the same… — Thomad 🇺🇸 (@FaithEndedFear) September 23, 2026

El caso quedó en manos del juez federal Timothy Kelly, quien programó una audiencia para analizar la solicitud de los medios de obtener una orden de restricción temporal. La audiencia está prevista para este miércoles 23 de septiembre a las 3:30 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

Mientras el proceso continúa, los periodistas de las tres organizaciones han mantenido su cobertura de las actividades presidenciales fuera de la Casa Blanca. El enfrentamiento jurídico coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el gobierno estadounidense, el acceso de la prensa y los límites constitucionales a las restricciones impuestas a los medios.

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