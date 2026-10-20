“Me la entregaron abierta y mojada": Pasajero denuncia daños en su equipaje en el aeropuerto de Cancún

Las filtraciones de agua en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún no solo deterioran las instalaciones, sino que también afectan directamente a los pasajeros, quienes pueden llevarse la desagradable sorpresa de encontrar sus pertenencias empapadas al recoger sus maletas. Trabajadores del recinto advierten que la situación en las bandas transportadoras de equipaje es aún más grave.

Un pasajero que arribó recientemente a Cancún evidenció en redes sociales que su valija estaba completamente mojada al revisarla después de bajar del avión. La humedad alcanzó los objetos que llevaba consigo, convirtiendo el final de su viaje en un contratiempo que evidencia las consecuencias de las deficiencias en la infraestructura aeroportuaria.

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El caso no sería aislado, de acuerdo con testimonios de trabajadores del aeropuerto que, por temor a posibles represalias, solicitaron mantener su identidad bajo reserva. Los empleados señalaron que hay múltiples goteras y que las condiciones en las bandas de equipaje resultan especialmente preocupantes debido a la cantidad de líquido que escurre en esas áreas.

Uno de los relatos describe que el agua brota a borbotones en determinados puntos, al grado de que algunos viajeros terminan con los zapatos empapados. Esta situación también pone en peligro los artículos transportados en las maletas que circulan por las cintas, ya que el contacto con la humedad puede perjudicar ropa, documentos, aparatos electrónicos y otros objetos personales.

El problema evidencia la falta de mantenimiento al recinto que opera Asur. / Especial

En su video el usuario afectado dijo: “Todo está mojado, traía cosas eléctricas, me están entregando una maleta abierta y mojada… Recorrí todo el país protegiendo documentos que me requieren del archivo del estado de BC de 1983, que resguardé dentro de una de las mejores maletas impermeables, con cinchos y seguros de seguridad. ¿Cuál fue la sorpresa al recibirla en Cancún? Abierta a la fuerza e inundada por dentro”, relató Julio César Cárdenas.

“Lo peor no es solo el daño, sino la burla: el personal de plataforma se rio de la situación, se negaban a levantar el reporte diciendo que ‘por el clima no se puede hacer nada’, y que la supervisora estaba muy ocupada, que no podía venir a atenderme. Me mandaron un QR que no sirve para nada… Si abren algo, por simple educación y protocolo, ciérrenlo bien. Exijo una respuesta y que se hagan responsables de este pésimo trato a los pasajeros”, reclamó.

Aunque no se cuenta con evidencia fotográfica de las filtraciones descritas por los empleados, sus testimonios, junto con la experiencia del usuario que recibió su equipaje mojado, dan cuenta de las afectaciones registradas en el recinto.

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El problema vuelve a evidenciar las condiciones de mantenimiento de las instalaciones que opera el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa responsable de administrar la terminal de Cancún, uno de los principales puntos de entrada de turistas nacionales y extranjeros al Caribe Mexicano.

Las goteras en una terminal aérea no representan únicamente un problema de imagen. Además de los daños materiales a los usuarios, la acumulación de agua en zonas de tránsito y operación puede ocasionar resbalones y caídas, así como complicaciones en espacios destinados al manejo de maletas. Mientras los viajeros esperan recibir sus pertenencias en buenas condiciones, los testimonios del personal apuntan a una problemática que requiere atención y una explicación por parte de la administración aeroportuaria.