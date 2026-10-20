Rusia acusa a Ucrania de entrenar a 80 presuntos sicarios de cárteles mexicanos en uso de drones

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó este martes 20 de octubre de 2026 a Ucrania de ofrecer entrenamiento a presuntos integrantes de cárteles mexicanos para ensamblar y operar drones en condiciones reales de combate, una situación que, aseguró, ha generado preocupación entre las autoridades estadounidenses.

A través de un comunicado, el organismo ruso sostuvo que al menos 80 personas vinculadas con organizaciones criminales mexicanas habrían recibido capacitación dentro de las filas del Ejército ucraniano.

Sin embargo, la agencia de inteligencia no presentó pruebas públicas que permitan confirmar estas acusaciones ni la identidad de los supuestos participantes.

¿Qué dijo Rusia sobre los cárteles mexicanos y Ucrania?

El SVR aseguró que los grupos del narcotráfico enviaron durante un periodo prolongado a sus integrantes a territorio ucraniano para adquirir conocimientos sobre el ensamblaje y manejo de aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con la versión rusa, las autoridades estadounidenses habrían identificado a las personas que recibieron esta preparación militar.

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El organismo también afirmó que los pagos por el presunto entrenamiento procedían de las ganancias obtenidas mediante la venta de drogas en Estados Unidos.

Según sus señalamientos, dichos recursos habrían sido transferidos a funcionarios cercanos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque tampoco presentó documentación pública que acreditara estas operaciones financieras.

Rusia advierte sobre riesgos por drones utilizados por narcotraficantes

La inteligencia rusa sostuvo que la posible incorporación de operadores de drones FPV a organizaciones del narcotráfico representaría un riesgo para los agentes estadounidenses encargados de combatir estas actividades en la frontera con México.

Asimismo, consideró que las supuestas relaciones entre funcionarios ucranianos y grupos criminales podrían afectar políticamente a Zelenski, particularmente por las diferencias que mantiene con Washington.

The United States is fine with Mexican cartels: "🇲🇽🇺🇦 Members of the Mexican drug cartel "New Generation Jalisco" (CJNG) underwent training in Ukraine on operating UAVs in combat conditions, reported the Mexican newspaper Milenio citing sources in law enforcement agencies of the state of Jalisco." The US recruited members of Mexican cartels as mercenaries for Ukraine. The US also cannot account for billions of dollars of weapons shipped to Ukraine: Videos showed members of Mexico Sinaloa cartel's Mayito Flaco wing posing with a downed FPV drone believed to belong to the opposing group. This is the first confirmed case of Mexican cartels using a fiber-optic FPV drone, demonstrating how quickly they are mastering new combat technologies. -Two Majors, Sputnik, etc. — ⏳Towhee 🌏☮️ (@amborin) February 23, 2026

El SVR vinculó estas acusaciones con otros cuestionamientos al gobierno ucraniano, entre ellos presuntos actos de corrupción y desacuerdos sobre la política militar frente a Rusia.

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania, encabezados por Donald Trump y Volodímir Zelenski, respectivamente.

Hasta el momento, la información difundida por el servicio de inteligencia ruso no constituye una confirmación independiente de que el Ejército ucraniano haya entrenado a integrantes de cárteles mexicanos.

Tampoco se ha presentado una confirmación pública de las autoridades estadounidenses sobre la cifra de 80 personas mencionada por Moscú.

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