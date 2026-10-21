Acuerdo de Meta vincula a Zuckerberg con California antes de votación por impuesto a la riqueza

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, recibirá un nuevo paquete de acciones a cambio de mantener en California la sede de la empresa y evitar así que pierda el control de la empresa en caso de que se apruebe un impuesto temporal en las elecciones de noviembre.

Meta anunció el acuerdo en un documento presentado ante las autoridades bursátiles que coincidió con su informe de resultados trimestrales.

La empresa superó las expectativas de los inversionistas en el tercer trimestre aunque sus ganancias se vieron afectadas en casi 10,000 millones de dólares por un acuerdo judicial con la mayoría de los estados del país.

Zuckerberg recibió, en la práctica, un incentivo financiero destinado a que se quede en California, donde los votantes decidirán el 3 de noviembre si aprueban un impuesto temporal sobre el patrimonio de los multimillonarios que residen en el estado.

Ese día los estadounidenses renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado. Las encuestas anticipan que los republicanos, la fuerza que apoya al presidente Donald Trump, pierdan por lo menos el control de la Cámara.

El acuerdo está diseñado para darle a Zuckerberg la posibilidad de vender acciones sin perder su poder de voto, en caso de que se apruebe la medida fiscal conocida como Propuesta 40.

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Esta iniciativa busca imponer un impuesto único del 5% a los multimillonarios, y el 90% de lo recaudado se destinaría a servicios de salud.

En un documento presentado ante los reguladores, Meta expresó su preocupación de que el poder de voto de Zuckerberg "podría reducirse aproximadamente al 53% o menos" si se ve obligado a vender parte de sus acciones para pagar más impuestos.

En el escrito del acuerdo, señaló que ofrecería una nueva clase de acciones sin derecho a voto y otorgaría a todos los accionistas un incremento único por cada acción que poseen.

Eso incluye a Zuckerberg, quien tenía más de 342 millones de acciones de Meta a finales de 2025, la mayoría consideradas acciones con derecho a voto privilegiado. Esto le otorga más del 60% del control de la empresa.

Se estima que unas 39 millones de personas viven en California. De ellas, "unos pocos cientos" tienen patrimonios netos de 1.000 millones de dólares o más, según la Oficina de Análisis Legislativo de California, un organismo no partidista.

Algunos multimillonarios del estado se han trasladado preventivamente a otros lugares, entre ellos los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, y Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, según el medio Político.