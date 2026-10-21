Papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras cirugía de pulmón, confirma el Vaticano

El Vaticano informó este miércoles 21 de octubre que el Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional contra el cáncer, luego de que los estudios médicos confirmaron que el tumor extirpado durante su reciente cirugía pulmonar estaba localizado.

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se dio a conocer que los resultados definitivos de los análisis histopatológicos y moleculares identificaron el tumor como un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre para retirar el tejido afectado.

¿Qué revelaron los estudios médicos del papa León XIV?

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora confirmaron que la enfermedad se encontraba localizada y que una evaluación oncológica posterior descartó la necesidad de aplicar nuevos tratamientos.

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"Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", señala el comunicado de la Santa Sede.

La información se dio a conocer después de que el pontífice retomó este miércoles sus audiencias generales en la plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.

León XIV había recibido el alta médica el sábado 17 de octubre y reapareció públicamente al día siguiente durante el rezo del ángelus, cuando anunció que retomaría sus actividades de manera gradual.

Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized. Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no further treatment is necessary.” — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

Con los resultados difundidos este miércoles, el Vaticano confirmó que el cáncer detectado estaba localizado y que, tras la intervención quirúrgica y la valoración de los especialistas, no se considera necesario continuar con un tratamiento oncológico adicional.

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