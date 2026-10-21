UIF y Guardia Nacional firman convenio para combatir el lavado de dinero en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y mejorar la detección de operaciones relacionadas con el lavado de dinero en México.

A través de un comunicado, Hacienda informó que el acuerdo fue suscrito el pasado 13 de octubre de 2026, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la que depende la Guardia Nacional.

El convenio contempla mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a las personas que se encuentran detrás de bienes o movimientos financieros relacionados con estas actividades.

¿En qué consiste el convenio entre la UIF y la Guardia Nacional?

La SHCP explicó que la Guardia Nacional podrá compartir con la UIF información de sus bases de datos y registros que resulte relevante para las investigaciones y labores de inteligencia financiera.

Por su parte, la UIF proporcionará análisis y productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos que recibe de las entidades obligadas a informar sobre determinadas operaciones financieras.

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Esta coordinación también permitirá reforzar la identificación del beneficiario final de bienes y recursos, es decir, de las personas que ejercen el control o reciben los beneficios de determinadas operaciones.

¿Cómo se protegerá la información compartida entre ambas instituciones?

Hacienda señaló que el convenio incluye capacitación en análisis operativo y estratégico, además de la creación de un grupo de trabajo responsable de coordinar las acciones y supervisar su cumplimiento.

El intercambio de datos deberá realizarse bajo criterios de legalidad, seguridad y confidencialidad, con obligaciones específicas para proteger la información personal y los documentos reservados.

📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Defensa Nacional suscriben convenio de colaboración entre la UIF y la Guardia Nacional para fortalecer el intercambio de información. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hace del conocimiento que el 13 de octubre del presente año, se suscribió un Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Guardia Nacional (GN), con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de información para la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). https://t.co/a8L5ukZpxU 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 21, 2026

Asimismo, las instituciones tendrán prohibido utilizar la información compartida para fines distintos de los establecidos en el acuerdo.

La SHCP destacó que esta colaboración busca fortalecer las capacidades de inteligencia financiera del Gobierno federal para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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