Estados Unidos ordena a su personal y familiares evacuar la embajada en Arabia Saudita

Estados Unidos ordenó al personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita que abandone ese país junto con sus familias, afirmó el miércoles el Departamento de Estado, en momentos en que el reino sufre ataques constantes de los hutíes de Yemen.

Los aliados de Washington en la región han sido blanco constante de Irán desde que la guerra entre ambas partes estalló a finales de febrero.

"Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluyendo ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han provocado víctimas civiles y graves trastornos en el transporte", detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en las redes sociales.

"La seguridad y protección del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad", agregó.

Una fuente diplomática en Oriente Medio informó a la AFP que también se estaba retirando a familiares del personal de las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Baréin.

Sin embargo, Pigott destacó que la orden del miércoles se refería únicamente al personal no esencial en Arabia Saudita y sus allegados.

Este mes, Arabia Saudita ha sufrido ataques casi diarios por parte de los hutíes, incluido uno contra el aeropuerto internacional de su capital que fue el más mortífero en el reino en años, a medida que se intensifica la guerra con el grupo.

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Riad afirmó el miércoles haber interceptado seis drones lanzados hacia su territorio, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina, ciudad santa del islam.

El Ministerio de Energía saudita informó después que dos personas habían fallecido por la caída de restos tras la interceptación de un dron sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah (este). El gobierno de Riad no especificó la procedencia del aparato derribado.

Un ataque posterior contra el aeropuerto de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudita, causó un muerto y ocho heridos el miércoles por la noche, informaron autoridades locales.

La guerra civil en Yemen entre el gobierno y los hutíes se recrudeció en junio tras la ruptura de una tregua de cuatro años.

Una coalición internacional liderada por Riad apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que ha provocado que el grupo hutí apunte con frecuencia territorio del reino.

Explosiones en Irán

Estados Unidos ya había ordenado que su personal no esencial abandonara el Golfo a finales de febrero, en la antesala de su guerra contra Irán, y nuevamente en julio, antes de que el presidente Donald Trump suspendiera una nueva oleada de ataques.

A última hora del miércoles, la agencia oficial de información iraní IRNA reportó explosiones en la provincia sureña de Hormozgán, que da al estrecho de Ormuz, rompiendo así un período de relativa calma.

"Las fuentes locales aún no han revelado la naturaleza de estas explosiones", añadió el medio.

Estos son los primeros estallidos que se reportan en la zona este mes, en medio de la distensión de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murieron el líder supremo y altos mandos militares de la república islámica, y se extendió al resto de la región.

Irán restringió el paso por el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de hidrocarburos, en represalia por estos ataques.

En represalia, Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo a los puertos y barcos iraníes.