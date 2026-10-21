EU autoriza pruebas de un arma de calor contra migrantes en la frontera con México

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos realizar pruebas con un arma militar conocida como "rayo de calor", con el objetivo de desarrollar tácticas para su posible utilización en operaciones de seguridad en la frontera con México.

De acuerdo con información obtenida por CNN, la autorización aparece en un memorando firmado en septiembre por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que contempla el préstamo temporal del dispositivo durante siete meses.

El sistema, diseñado para dispersar multitudes, podría utilizarse en operaciones de control migratorio. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva sobre su despliegue en la frontera sur estadounidense.

¿Cómo funciona el arma de calor que Estados Unidos busca probar?

El dispositivo, denominado oficialmente Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), utiliza ondas electromagnéticas que producen una intensa sensación de ardor al entrar en contacto con la piel humana.

El haz de energía es invisible y tiene un alcance cercano a un kilómetro. Según las fuerzas armadas estadounidenses, el efecto provoca una reacción instintiva que impulsa a las personas a alejarse de la zona donde reciben la descarga.

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Aunque el Pentágono clasifica esta tecnología como un arma no letal, su posible utilización contra migrantes ha generado cuestionamientos sobre los riesgos físicos y las consecuencias de emplearla en zonas fronterizas.

El memorando establece que el DHS será responsable de desarrollar las tácticas y procedimientos relacionados con su utilización, mientras que el personal militar no participará directamente en su operación.

¿Por qué preocupa el uso de esta arma contra migrantes?

Funcionarios actuales y anteriores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalaron a CNN que el sistema ya había sido considerado anteriormente para dispersar concentraciones de personas en puntos de cruce irregular.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las posibles lesiones, los límites legales para utilizar la fuerza y los problemas de soberanía que surgirían si el dispositivo alcanzara a personas ubicadas en territorio mexicano.

También se ha advertido sobre el riesgo de utilizarlo contra migrantes que intentan cruzar ríos fronterizos, debido a que la reacción provocada por el calor podría ocasionar caídas, dificultades para mantenerse a flote o situaciones que requieran rescates.

En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, funcionarios estadounidenses analizaron emplear esta tecnología en la frontera, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta.

Officially known as the Active Denial System (ADS), the system projects an invisible beam of millimeter waves that can reach a little more than half a mile, according to the military. https://t.co/5xdWgSbQ72 — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) October 21, 2026

¿Cuándo podría utilizarse el rayo de calor en la frontera?

Por ahora, la autorización contempla únicamente un periodo de préstamo y pruebas, sin precisar dónde se realizarán ni si el sistema será utilizado finalmente contra personas que intenten ingresar a Estados Unidos.

Una vez concluido el plazo de siete meses, el DHS tendrá la posibilidad de solicitar una ampliación para continuar con su uso, siempre que las autoridades consideren necesario mantener el dispositivo disponible.

Un portavoz de la CBP señaló a CNN que la agencia mantiene una evaluación constante de nuevas tecnologías para fortalecer sus operaciones.

El eventual despliegue representaría una medida inédita en la frontera entre México y Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses ya habían estudiado esta tecnología en administraciones anteriores, pero sin llegar a utilizarla.

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