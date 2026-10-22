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Presidente Trump cuestiona cómo Claudia Sheinbaum pasó de bailarina de ballet a presidenta de México: “¿Cómo ocurrió eso?”

Donald Trump habló sobre el pasado de Claudia Sheinbaum como bailarina de ballet, elogió su voz y recordó una conversación sobre el golfo de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de oct de 2026

2 min

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su sorpresa por el pasado de Claudia Sheinbaum como bailarina de ballet y cuestionó cómo pasó de practicar esta disciplina artística a convertirse en presidenta de México.

Durante un mitin celebrado el miércoles 21 de octubre en Carolina del Sur, el mandatario estadounidense recordó la trayectoria de Sheinbaum, a quien también elogió por su apariencia y su voz.

“Ella fue bailarina de ballet. No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?”, expresó Trump ante los asistentes al evento.

¿Qué dijo Trump sobre Claudia Sheinbaum?

El presidente estadounidense describió a Sheinbaum como una mujer agradable y recordó algunas conversaciones telefónicas que ha sostenido con ella durante su administración.

Trump aseguró que la mandataria mexicana tiene una de las voces más hermosas que ha escuchado e incluso relató que se lo comentó directamente durante una llamada.

Los tres países tienen mayores posibilidades de competir frente a otras regiones del mundo si mantienen su integración industrial, aseguró la Presidenta de México

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En su intervención, el mandatario volvió a mencionar que Sheinbaum practicó ballet antes de desarrollar su trayectoria académica y política, algo que utilizó para bromear sobre su llegada a la Presidencia de México.

¿Qué contó Trump sobre el cambio de nombre del golfo de México?

El mandatario también recordó la conversación que, de acuerdo con su versión, sostuvo con Sheinbaum después de anunciar que Estados Unidos utilizaría la denominación de golfo de América.

Trump aseguró que la presidenta mexicana lo llamó para preguntarle si realmente pretendía modificar el nombre de esa zona marítima o si se trataba de una broma.

Según su relato, respondió que la decisión era seria y que mantendría el cambio.

La controversia comenzó en enero de 2025, cuando Trump ordenó adoptar el nombre de golfo de América para su uso oficial en Estados Unidos.

Sin embargo, esta decisión no modificó la denominación que utiliza México, cuyo Gobierno ha mantenido el nombre de golfo de México y ha rechazado el cambio unilateral impulsado por Washington.

IO

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