Sheinbaum Pardo defiende el T-MEC ante aranceles de Trump y aclara que “es muy difícil romper la integración con EU”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá es difícil de romper, pese a la política arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, por lo que reiteró que su Gobierno buscará mantener la cooperación comercial sin comprometer la soberanía nacional.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que las cadenas productivas de América del Norte se han desarrollado durante más de tres décadas de acuerdos comerciales y actualmente generan empleos e inversiones en los tres países.

Sheinbaum respondió así a un cuestionamiento sobre la estrategia de reindustrialización de Estados Unidos, los efectos de los aranceles y las posibilidades de alcanzar nuevos acuerdos comerciales en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la integración económica con Estados Unidos?

La presidenta señaló que las cadenas de suministro de América del Norte están estrechamente relacionadas, al grado de que algunos productos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos varias veces durante su fabricación.

Explicó que esta relación permite que la producción y la creación de empleos en México también generen actividad económica en Estados Unidos y Canadá.

Noticia Destacada Donald Trump descarta salir del T-MEC y asegura que tendrá una “excelente relación” con México

Por ello, consideró que los tres países tienen mayores posibilidades de competir frente a otras regiones del mundo si mantienen su integración industrial, en lugar de desarrollar estrategias aisladas.

Sheinbaum reconoció que Estados Unidos busca incrementar su producción nacional, pero sostuvo que este objetivo no necesariamente debe representar una pérdida de empleos o inversiones para México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los aranceles de Trump y el futuro del T-MEC?

La mandataria reconoció que la administración de Donald Trump mantiene una política comercial enfocada en recuperar actividades industriales dentro de Estados Unidos, mediante la aplicación de aranceles y otras medidas económicas.

Sin embargo, consideró que la propia actividad industrial ha demostrado la necesidad de preservar las cadenas productivas que comparten México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno buscará alcanzar acuerdos comerciales favorables para ambos países, aunque advirtió que las negociaciones no pueden implicar concesiones sobre la soberanía o la integridad territorial de México.

"No buscamos conflicto con Estados Unidos, lo que buscamos es la mejor negociación posible para ellos y para nosotros, sin ceder soberanía ni integridad territorial", expresó.

La presidenta también reconoció que las conversaciones pueden prolongarse debido a las diferencias entre las políticas económicas de ambos gobiernos, pero sostuvo que México mantendrá una postura de diálogo.

El pasado 20 de octubre, Sheinbaum había señalado que las negociaciones registraban avances, aunque todavía existían diferencias relacionadas con los aranceles aplicados a automóviles, acero y aluminio.

Finalmente, destacó que la relación productiva entre ambos países comenzó antes de los tratados comerciales, con la instalación de empresas estadounidenses en México desde hace varias décadas.

Por ello, insistió en que la integración económica de América del Norte resulta difícil de desarticular, debido a los vínculos comerciales, industriales y laborales que mantienen las empresas de los tres países.

IO