Presidenta Sheinbaum afirma que acuerdo comercial con EU está cerca; busca reducir aranceles al acero, aluminio y autos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances importantes y que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo, aunque todavía existen diferencias sobre los aranceles aplicados a productos mexicanos.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el principal objetivo de México es reducir los gravámenes que actualmente afectan a las exportaciones de vehículos, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevos aranceles.

Sheinbaum respondió así a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el lunes señaló que las conversaciones comerciales estaban próximas a concretarse.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos?

La presidenta confirmó que las negociaciones han avanzado considerablemente, aunque reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo.

“Ya estamos muy cerca”, expresó Sheinbaum, quien destacó la disposición del Departamento de Comercio y de la representación comercial estadounidense para continuar las conversaciones.

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Explicó que Washington ha presentado propuestas relacionadas con la reducción de determinados aranceles a cambio de medidas solicitadas al Gobierno mexicano, pero algunos puntos siguen sin resolverse.

La mandataria sostuvo que cualquier compromiso deberá respetar la Constitución, las leyes mexicanas y las condiciones necesarias para proteger la economía nacional y los empleos.

Al preguntarle sobre el porcentaje de avance de las negociaciones, señaló que resulta complicado establecer una cifra debido a los asuntos que todavía permanecen pendientes.

México busca reducir aranceles al acero, aluminio y vehículos

Sheinbaum reiteró que su administración mantiene como prioridad obtener mejores condiciones comerciales para las exportaciones mexicanas.

Entre los sectores que busca beneficiar se encuentran el automotriz, el siderúrgico y el del aluminio, actualmente sujetos a medidas arancelarias estadounidenses.

La presidenta aclaró que México no aceptará compromisos contrarios a su legislación ni acuerdos que considere perjudiciales para la producción y el empleo.

También aseguró que las conversaciones continuarán hasta encontrar condiciones aceptables para ambas partes.

Sheinbaum destaca cooperación con EU en materia de seguridad

Además de las negociaciones económicas, la mandataria mencionó avances en los mecanismos de cooperación bilateral para combatir a la delincuencia organizada.

Como ejemplo, señaló que ambos gobiernos acordaron realizar otro operativo espejo en la frontera, mediante acciones coordinadas de las fuerzas de seguridad de cada país dentro de su propio territorio.

Asimismo, afirmó que autoridades mexicanas han detenido a cinco personas incluidas entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, cifra que presentó como parte de los resultados de la colaboración.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que México mantendrá el diálogo con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad, bajo los principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

IO