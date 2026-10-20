México tiene mejores condiciones comerciales que otros países frente a EU, afirma Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México mantiene condiciones comerciales más favorables que otros países que exportan a Estados Unidos, pese a las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Al concluir su comparecencia ante senadores de la República, este martes 20 de octubre de 2026, el funcionario destacó que la estrategia comercial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha permitido mantener una posición competitiva frente a otros socios de la economía estadounidense.

Ebrard explicó que, mientras otros países enfrentan mayores cargas arancelarias, México conserva ventajas relativas que permiten sostener sus exportaciones y atraer nuevas inversiones.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre los aranceles de Estados Unidos?

El titular de Economía señaló que la relación comercial y de inversión entre México y Estados Unidos se encuentra en mejores condiciones que las de otros países competidores.

Como referencia, mencionó que otras economías enfrentan cargas arancelarias de aproximadamente 33.2 por ciento, mientras que China registra una tasa de 22 por ciento, cifras que presentó durante su exposición ante los legisladores.

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Ebrard atribuyó la posición mexicana a las negociaciones encabezadas por Sheinbaum, quien ha participado directamente en conversaciones con representantes del gobierno estadounidense, incluido el secretario de Comercio.

También destacó que las condiciones comerciales actuales permiten a México mantener oportunidades de crecimiento.

México participará en inversiones de semiconductores por 150 mil millones de dólares

El secretario de Economía identificó a la industria de semiconductores como uno de los sectores con mayores oportunidades para México.

Explicó que Arizona y otras regiones de Estados Unidos recibirán inversiones procedentes de Taiwán y otros países por más de 150 mil millones de dólares entre 2026 y 2030.

De acuerdo con Ebrard, México buscará integrarse a estas inversiones mediante su participación en las cadenas de suministro de la industria.

Aclaró que la relación económica con Estados Unidos no se limita a las negociaciones arancelarias, pues también existen posibilidades de ampliar la inversión y la producción.

Ebrard anticipa mejores expectativas de crecimiento para México

El funcionario también destacó los resultados recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que apuntan a una tendencia positiva de la actividad económica durante julio, agosto y septiembre.

Consideró que estos datos permiten revisar al alza las expectativas de crecimiento económico del país, aunque no precisó una nueva estimación porcentual.

Gracias por su cálido recibimiento en el Senado estimados amigos !! https://t.co/fej5hGQizD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 20, 2026

Finalmente, informó a los senadores sobre los avances de las relaciones comerciales con la Unión Europea, Brasil, Argentina y los países de la Alianza del Pacífico.

Además, mencionó la próxima participación de México en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China.

Por su parte, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció el trabajo de Ebrard y señaló que la comparecencia permitió analizar las negociaciones comerciales y las perspectivas de inversión para México.

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