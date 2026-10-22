Terremoto de magnitud 7.0 sacude el Tíbet, en China, este 22 de octubre; se desconoce si hay víctimas

Un terremoto de magnitud preliminar 7.0 se registró este jueves 22 de octubre de 2026 en el norte del Tíbet, en China, de acuerdo con la información difundida por el Centro de Redes Sísmicas de China.

El organismo sismológico indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 22:33 h, tiempo local, con una profundidad de 10 km, por lo que se trata de un sismo de poca profundidad.

El epicentro se ubicó en una zona situada aproximadamente a 400 km de Lhasa, capital de la Región Autónoma del Tíbet, al suroeste de China.

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¿Se reportan daños por el terremoto de magnitud 7.0 en China?

Hasta el momento, se desconoce el alcance de las afectaciones ocasionadas por el terremoto, así como la posible existencia de personas lesionadas o fallecidas.

La magnitud de 7.0 corresponde a una estimación preliminar del Centro de Redes Sísmicas de China, por lo que el dato podría actualizarse conforme avance el análisis de los registros.

Tampoco se han proporcionado detalles sobre posibles daños a viviendas, carreteras u otras instalaciones cercanas a la zona del epicentro.

#China || Alarma en China. Un fuerte sismo de magnitud 7.0 remeció este jueves, 22 de octubre, la región autónoma del Tíbet, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 🌐 Más información en: https://t.co/Q12G5rJWbx https://t.co/lKTSDNnrMJ — Radio San Martín Arequipa (@SanMartinAQP) October 22, 2026

El reporte inicial identifica la ubicación, profundidad y hora del movimiento, mientras permanece pendiente información sobre sus consecuencias en las comunidades del norte del Tíbet.

De acuerdo con los primeros reportes de Reuters, el temblor se percibió en las inmediaciones del epicentro, ubicado en una región montañosa de gran altitud. Sin embargo, todavía no se contaba con un balance oficial de víctimas o daños materiales.

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