Terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter frente a Vanuatu desencadena alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,2 frente a las costas de Vanuatu provocó una alerta de tsunami este sábado, informó el centro de monitoreo de esos fenómenos en el Pacífico.

"Es posible que se produzcan olas de tsunami peligrosas en las costas situadas a menos de 300 km del epicentro del terremoto", advirtió el Centro de Alerta de Tsunamis, con sede en Hawái, tras el sismo en aguas cercanas a la nación insular.

El epicentro del temblor, de poca profundidad, se ubicó unos 200 kilómetros al noroeste de Port-Olry, en Vanuatu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Ese organismo posteriormente revisó la magnitud del sismo a 6,9. También informó de un segundo terremoto de magnitud 6,3 en las cercanías.

Los terremotos son comunes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud localizado a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y a través de la cuenca del Pacífico en el continente americano.