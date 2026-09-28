Microsismo de magnitud 2.2 sacude la alcaldía Benito Juárez en CDMX durante la madrugada

Un microsismo de magnitud 2.2 se registró durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 01:43 horas y tuvo una profundidad aproximada de 6.5 kilómetros, de acuerdo con el reporte difundido por el organismo especializado de la UNAM.

El SSN mantiene una red específica para monitorear los movimientos sísmicos con epicentro en la capital del país, donde se han documentado otros eventos de baja magnitud durante 2026.

¿Dónde se sintió el microsismo en CDMX?

Usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el movimiento en diferentes puntos de Benito Juárez y también en algunas zonas de la alcaldía Álvaro Obregón.

Hasta el momento no existen reportes oficiales de personas lesionadas ni de daños materiales relacionados con este movimiento.

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La magnitud del sismo fue baja, por lo que sus efectos se concentraron principalmente en zonas cercanas al epicentro.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Por las características del evento y su baja magnitud, no se activó la alerta sísmica en altavoces públicos ni en teléfonos celulares.

Los microsismos con epicentro dentro de la Ciudad de México pueden sentirse de forma repentina en áreas cercanas debido a la poca distancia entre el origen del movimiento y la superficie.

El SSN ha registrado durante 2026 otros sismos pequeños con epicentro en distintas alcaldías de la capital, entre ellas Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tláhuac.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 28/09/26 01:43:43 Lat 19.36 Lon -99.15 Pf 6.5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 28, 2026

Sin afectaciones tras el movimiento

Después del sismo de esta madrugada, no se reportaron afectaciones relevantes en infraestructura ni servicios.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la capital y recomiendan consultar únicamente información oficial ante cualquier movimiento registrado en la zona metropolitana.

IO