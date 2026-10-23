Tiroteos en Francia dejan un muerto y cuatro heridos cerca de París; una niña recibió ocho disparos

Una serie de tiroteos registrados este viernes 23 de octubre de 2026 en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, Francia, dejó al menos una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades francesas, el responsable abrió fuego desde un automóvil contra varias personas que se encontraban en la vía pública, antes de ser detenido por elementos policiales.

Los ataques ocurrieron alrededor de las 10:30 h, tiempo local, en distintas zonas del departamento de Yvelines, aproximadamente a 30 kilómetros de la capital francesa.

El sospechoso fue localizado y detenido en Coignières, municipio cercano al lugar de los hechos. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió una motivación terrorista.

¿Cuál es el estado de salud de la niña herida durante el tiroteo en Francia?

El alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, informó que tres personas resultaron heridas en su municipio, entre ellas una menor de 12 años que recibió ocho disparos.

El funcionario explicó que la condición de la niña logró estabilizarse después de recibir atención médica.

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Los otros dos lesionados en esa localidad son hombres de 29 y 49 años, quienes fueron trasladados a hospitales de la región de París.

Por su parte, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, señaló que el atacante disparó contra personas que encontró a su paso y consideró que la agresión pudo haber provocado un número mayor de víctimas.

¿Investigan un ataque terrorista o racista en Francia?

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó los hechos como graves y confirmó la movilización de las autoridades de seguridad y justicia.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación que contempla posibles delitos relacionados con terrorismo y circunstancias agravantes por motivos raciales.

A gunman firing from his car has killed one person and wounded four others in the Paris suburb of Trappes, authorities said. https://t.co/FLNTbXtsZr — RTÉ News (@rtenews) October 23, 2026

Dainville señaló que el atacante aparentemente seleccionó a algunas de sus víctimas por el color de su piel, aunque las investigaciones deberán establecer sus motivaciones.

Mientras tanto, Rabeh informó que la persona fallecida era de origen africano y que otro de los heridos, cuyo estado se reportó como grave, era de origen magrebí.

Las autoridades francesas mantienen las investigaciones para determinar el móvil del ataque y esclarecer si el agresor actuó con una motivación racista o terrorista.

IO